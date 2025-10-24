Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ολυμπιακός ΑΕΚ sold out

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν ένα ακόμα sold out, αυτή τη φορά για τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ένα ακόμη - συνεχόμενο - sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το sold out αυτό αφορά φυσικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη και αποτελεί μία συνέχεια από την περασμένη σεζόν. Οι Πειραιώτες έκαναν σχετική ανάρτηση. Πρακτικά έχουν μείνει μόνο κάποιες δεκάδες VVIP.

Αρκεί να σταθούμε στο ότι στις 26 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 14ο διαδοχικό του sold out συνεχίζοντας από πέρυσι. Τότε ήταν ο αγώνας με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

