Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκλεψε την παράσταση στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Μπασκόνια

Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού στο Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια - Βίντεο
Ο Ερυθρός Αστέρας ρολάρει, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague έπειτα από το 90-72 επί της Μπασκόνια στη «Beogradska Arena», ρίχνοντας τους Βάσκους στο 0-6 στην κατάταξη.

Το ματς είχε και έναν εκλεκτό θεατή στις εξέδρες. Ο λόγος για τον κορυφαίο τενίστα και θρύλο του σερβικού αθλητισμού, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Νόλε μάλιστα είχε κέφια και τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού, ζώντας το με τρέλα, μπαίνοντας και αυτός στον ρυθμό της κερκίδας της ομάδας του Ομπράντοβιτς που πετάει τον τελευταίο καιρό στη Euroleague.

Μαζί του ήταν και ο πρώην φορ των Πειραιωτών, Μάρκο Πάντελιτς.


