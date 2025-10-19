Λουτσέσκου: «Δεν είναι έκπληξη η νίκη μας, την αφιερώνουμε στον Γιαννάκη και τον πατέρα του»
Λουτσέσκου: «Δεν είναι έκπληξη η νίκη μας, την αφιερώνουμε στον Γιαννάκη και τον πατέρα του»
Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο ΠΑΟΚ πέρασε... αέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0 και σκαρφάλωσε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς, τονίζοντας τη σημασία της δεύτερης σερί νίκης σε ντέρμπι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Τρεις βαθμοί στην Αθήνα, το δεύτερο σερί ντέρμπι που κερδίζουμε. Το αξίζαμε. Δεν είναι έκπληξη για εμάς. Ο κόσμος ήταν άδικος απέναντι μας.
Δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευόμασταν τις ευκαιρίες, αλλά όταν συνεχίζεις να δουλεύεις, να πιστεύεις, να παλεύεις, αυτά θα σου επιστρέψουν πίσω υπέρ σου.
Απόψε είμαστε ευτυχισμένοι. Παίξαμε καλά, ελέγχαμε το παιχνίδι, η ΑΕΚ έκανε δύο ευκαιρίες από στημένες φάσεις, ενώ εμείς είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλα γκολ.
Το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση που έχουμε στη δουλειά, την επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούν ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν εις βάρος μας. Αυτή είναι η στιγμή.
Δεν θα πω τι μπορεί να συμβεί, αυτή τη στιγμή παίξαμε καλά και κερδίσαμε. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και να εξελιχθούμε».
Λουτσέσκου: «Η νίκη είναι αφιερωμένη στον Γιαννάκη και στη μνήμη του πατέρα του»
Αργότερα στη συνέντευξη τύπου ο Ρουμάνος αφιέρωσε το αποτέλεσμα στον Γιαννάκη Μήγιο και στη μνήμη του πατέρα του, Λουκά.
Για το αν είναι πιο σημαντικό το βαθμολογικό όφελος ή για τον χαρακτήρα της ομάδας: «Κάθε νίκη είναι σημαντική. Δεν είμαστε στο τέλος της σεζόν για να πούμε κάτι παραπάνω. Έχουμε ακόμα 9 μήνες να παίξουμε. Ήταν μια περίοδος που δεν σκοράραμε και δεν ήρθαν τα αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι η στιγμή».
Για τη διαχείριση του ματς: «Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Αυτό το ματς ήταν διαφορετικό από αυτό με τον Ολυμπιακό ή τα προηγούμενα. Κάθε παιχνίδι σε προκαλεί να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά.
Η ΑΕΚ είχε δυο καλές στιγμές από στατικές φάσεις και μια με το σκορ στο 2-0. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε κι αυτό μας έδωσε αυτοπεποίθηση.
Είμαστε ικανοποιημένοι που πήραμε καλό αποτέλεσμα κόντρα σε μια καλή εβδομάδα, όπως κάναμε και πριν δυο εβδομάδες. Έχουμε μπροστά μας δύσκολο πρόγραμμα.
Υπάρχει ενθουσιασμός αλλά δεν πρέπει να τον αφήσουμε να μας ξεπεράσει στην προσπάθεια που κάνουμε.
Θέλω να αφιερώσω το ματς στον Γιαννάκη και στη μνήμη του πατέρα του. Για αυτό μίλησα με όλους τους ποδοσφαιριστές μου».
Για τον Τσιφτσή: «Πως μπορώ να μιλήσω μετά από τέτοιο ματς για συγκεκριμένο παίκτη; Ο καθένας έκανε τη δουλειά του, το ίδιο και ο Τσιφτσής. Βοήθησε τα μέγιστα με την απόκρουση στη φάση του Βίντα, ενώ μου άρεσε και η αυτοπεποίθηση του με την μπάλα στα πόδια. Και πάλι θέλω να σταθώ στην αφοσίωση όλων των παικτών για να πάρουμε το τρίποντο».
