Στην κορυφή ο ΠΑΟΚ και στο +1 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ - Έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός - Δείτε τα γκολ

Ο Παναθηναϊκός έκανε το ιδανικό ξεκίνημα καθώς προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος αιφνιδίασε την άμυνα των «κιτρίνων».

Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό να μένουν στο 1-1.

Connatix Player: 79c54a13-aee8-4e7d-84d2-209460db9378 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Ο Άρης, αν και δυσκολεύτηκε στη δημιουργία στο πρώτο μέρος, ανέβασε την πίεσή του στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 75ο λεπτό με τον Τάσο Δώνη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Ντραγκόφσκι.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε αλλά πλέον δεν είχε τα χρονικά περιθώρια και μοιραία έμεινε το 1-1.

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2

Επαγγελματική νίκη για τον Ολυμπιακό στη Λάρισα. Η ομάδα του Πειραιά έψαχνε την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τα κατάφερε αφού επικράτησε 2-0 της ΑΕΛ Novibet.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός σκόραρε στο 1' και στο 44' (με πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR) και καθάρισε για τους Πειραιώτες.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους το ματς στη Βαρκελώνη με τον Μεντιλίμπαρ να λέει πως εάν παίξουν εκεί όπως στο 1ο ημίχρονο στη Λάρισα θα φάνε 8 γκολ!

Η ΑΕΛ Novibet παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από επτά αγώνες έστω και εάν άλλαξε τον Πετράκη με τον Μαλεζά ο οποίος έκανε ντεμπούτο απέναντι στον Ολυμπιακό.





90΄+7 πέρασε όλη την αντίπαλή άμυνα βρήκε τον επερχόμενο Τζίμα, ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Πόμπο στον Άλχο.

Ο Ατρόμητος έψαχνε με αγωνία τη νίκη, ο Λεβαδειακός ήθελε να συνεχίσει το αήττητο σερί του και βολεύτηκαν με την ισοπαλία στο Περιστέρι.

Το 2-2 του Περιστερίου είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με 2-0 και έχασε την ευκαιρία να φτάσει στη νίκη και ο Λεβαδειακός ισοφάρισε και άγγιξε και αυτός το τρίποντο.

Ο Μπάκου άνοιξε το σκορ στο 20' και ο Τσαντίλας έγραψε το 2-0 στο 24' για ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Στο 28' ο Συμελίδης μείωσε σε 2-1 και ο συνήθης ύποπτος Παλάσιος ισοφάρισε στο 78' και έδωσε βαθμό στους Βοιωτούς.

Μετά το «άνοστο» 0-0 του 1ου ημιχρόνου οι δύο ομάδες ξέσπασαν στο 2ο και πρόσφεραν γκολ, φάσεις και θέαμα στον κόσμο. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με τον Νέιρα στο 50' (πέναλτι) αλλά ο Μίχαλακ ισοφάρισε στο 53'.

Ο Λαμπρόπουλος έγραψε στο 56' το 2-1 για τους Κρητικούς αλλά ο Ενκολολό έκανε το 2-2 με πέναλτι στο 68'. Ο Εστεμπάν έκανε το 3-2 στο 75' και ο Ενκολολό διαμόρφωσε το 4-2 στο 80'.

Οι δύο ομάδες τελείωσαν με 10 παίκτες (64' αποβολή Ανδρούτσου για τον ΟΦΗ και 83' αποβολή Στάγιτς για τον Παναιτωλικό). Ο Γιάννης Αναστασίου επέστρεψε με νίκη στη 2η θητεία του στους Αγρινιώτες.

ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος-Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός-ΟΦΗ 4-2

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 2-2

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2







Χωρίς νίκη για επτά αγώνες, παρότι άλλαξε και προπονητή, παραμένει ο Αστέρας AKTOR. Η ομάδα της Αρκαδίας έμεινε στο 2-2 με την Κηφισιά που συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα.Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 45+3' με γκολ του Παντελίδη και ο Μακέντα ισοφάρισε σε 1-1 στο 49'. Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 68' με τον Καλτσά αλλά η Κηφισιά πήρε το βαθμό με γκολ του Μούσιολικ στο 88'.Ο Τετέι είχε δύο ασίστ και στοΠαίζει καλό ποδόσφαιρο σε κάθε παιχνίδι και συνεχίζει να κερδίζει ο Βόλος. Μετά από την 5αρα στην ΑΕΛ μέσα στη Λάρισα επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού στο Πανθεσσαλικό και «κατοικεί» μόνιμα στα... ψηλά της βαθμολογίας.Ο Βόλος έχει πλέον 4 νίκες σε 7 παιχνίδια! Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 1' με τον Χάμουλιτς και στο 67' ο Ιβάν με πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.Η ομάδα της Θεσσαλίας που ήταν καλύτερη σ' όλο το παιχνίδι πήρε άξια τη νίκη με γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 90+1'.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες)

ΠΑΟΚ 17 Ολυμπιακός 16 ΑΕΚ 16 Βόλος 12 Λεβαδειακός 11 Άρης 11 Παναθηναϊκός 9 Κηφισιά 8 Παναιτωλικός 7 Ατρόμητος 6 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ 4 Αστέρας Τρίπολης 3

*Ο Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν αγώνα λιγότερο.





Η επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο (25/10)

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός

19:30 Πανσερραϊκός-ΑΕΛ

20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος

Κυριακή (26/10)

17:00 Λεβαδειακός - Άρης

17:30 Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης

19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος

21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ









Ειδήσεις σήμερα:

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε

Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα