ΚΑΕ Άρης: Εξοφλήθηκε το συντριπτικό μέρος του χρέους της ομάδας προς το Δημόσιο

Το οικονομικό πλάνο ολοκληρωτικής εξόφλησης των χρεών της ΚΑΕ Άρης τηρείται κατά γράμμα καθώς οι «κίτρινοι» έχουν καταβάλλει το συντριπτικό μέρος της οφειλής προς το Δημόσιο και απομένει ένα μικρό ποσό στον ΕΦΚΑ