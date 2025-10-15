Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο Κύργιος και οι αμφιβολίες του για έναν από τους αστέρες του πρώην Big Four: «Δεν ξέρω καν αν είναι φίλος μου πια, μετά βίας μιλάμε»
Ο Κύργιος και οι αμφιβολίες του για έναν από τους αστέρες του πρώην Big Four: «Δεν ξέρω καν αν είναι φίλος μου πια, μετά βίας μιλάμε»
Ο Αυστραλός, αν και εκτός δράσης, προκαλεί συζήτηση με δηλώσεις για ρήξη σχέσεων με τον Άντι Μάρεϊ και υπαινιγμούς περί «προστασίας» του Γιανίκ Σίνερ
Ο Νικ Κύργιος, αν και έχει μείνει για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο Αυστραλός τενίστας, γνωστός για τον αυθορμητισμό και τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, έδωσε νέες αφορμές για συζήτηση, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον Άντι Μάρεϊ, ένα από τα κορυφαία μέλη του επονομαζόμενου «Big Four» του παγκόσμιου τένις.
«Παλιά είχαμε μια στενή σχέση, τώρα δεν ξέρω καν αν είμαστε ακόμα φίλοι. Μετά βίας μιλάμε», παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο Κύργιος εξήγησε επίσης ότι προσπάθησε να έχει τον Μάρεϊ καλεσμένο στο podcast του, αλλά ένιωσε ότι τον αγνόησε: «Συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν πολύ σπουδαίος για να το κάνει. Σκέφτηκα: "Έλα τώρα φίλε, κάνε λίγο χώρο"».
Επίθεση και στον Γιάνικ Σίνερ
Ο Μάρεϊ δεν ήταν όμως ο μόνος που δέχτηκε τα «βέλη» του Κύργιου. Ο Αυστραλός έστρεψε τα πυρά του και κατά του Γιάνικ Σίνερ, με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση ντόπινγκ που είχε αγγίξει τον Ιταλό. «Προσπαθούν να τον προστατεύσουν με κάποιο τρόπο... Στο τέλος της ημέρας, ο διευθύνων σύμβουλος της ATP και πολλοί σημαντικοί αξιωματούχοι είναι Ιταλοί. Όλα αυτά μου φαίνονται σαν μια φάρσα», δήλωσε χωρίς δισταγμό.
Παρόλο που το μέλλον του στα κορτ είναι αβέβαιο, ο Νικ Κύργιος συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα. Οι δηλώσεις του, χωρίς φίλτρα, συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις τόσο στους συναδέλφους του όσο και στους φιλάθλους.
