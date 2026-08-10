Ο Τεντόγλου διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιταλού Ιντσόλι, δείτε βίντεο
Ο Τεντόγλου διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιταλού Ιντσόλι, δείτε βίντεο
Ο 21χρονος Ιταλός έκανε προσπάθεια στα 8.34μ. στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κάτι που προκάλεσε την εντύπωση και του Έλληνα χρυσού Ολυμπιονίκη
Ο Μίλτος Τεντόγλου με το 8.26μ. που έκανε στη δεύτερη προσπάθεια πήρε την πρόκριση για τον αυριανό (11/8, 22:16) τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση και το επιβεβαίωσε κιόλας. Παρόλα αυτά, έριξε και τις... ματιές του στους υπόλοιπους αντιπάλους του.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην ΕΡΤ, ο Ιταλός Φραντσέσκο Ιντσόλι έκανε 8.34μ., προσπάθεια που προκάλεσε ακόμα και τον θαυμασμό του Τεντόγλου. Διέκοψε μάλιστα τις δηλώσεις του για να δει πόσο θα μετρηθεί το άλμα.
Εξαιρετική επίδοση έκανε και ο Σέρβος Μπόσκοβιτς, του οποίου το άλμα μετρήθηκε στα 8.33μ.
Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση και το επιβεβαίωσε κιόλας. Παρόλα αυτά, έριξε και τις... ματιές του στους υπόλοιπους αντιπάλους του.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην ΕΡΤ, ο Ιταλός Φραντσέσκο Ιντσόλι έκανε 8.34μ., προσπάθεια που προκάλεσε ακόμα και τον θαυμασμό του Τεντόγλου. Διέκοψε μάλιστα τις δηλώσεις του για να δει πόσο θα μετρηθεί το άλμα.
Εξαιρετική επίδοση έκανε και ο Σέρβος Μπόσκοβιτς, του οποίου το άλμα μετρήθηκε στα 8.33μ.
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