Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάχτυλο ο Σαμοντούροβ, τοποθετήθηκε νάρθηκας
Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού.

Τραυματίας αποχώρησε από το ντέρμπι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ! Δεν έφτανε για τον Παναθηναϊκό η ήττα από τον Ολυμπιακό, έχασε και τον νεαρό φόργουορντ.

Συγκεκριμένα χτύπησε στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού και την Δευτέρα (13/10) μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Αυτές έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Η κατάσταση του «Σάμο» θα επανεκτιμάται συνέχεια αλλά σίγουρα θα μείνει για το επόμενο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

