Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με απουσίες αλλά με στόχο την επιστροφή στις νίκες - Τζάμπολ στις 21:15
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με απουσίες αλλά με στόχο την επιστροφή στις νίκες - Τζάμπολ στις 21:15
Χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, Έβανς, Φαλ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες στο πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι στη φετινή Euroleague - Μετάδοση από Novasports 4
Μετά την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ελλάδα και το βράδυ της Παρασκευής (21:15) κάνει πρεμιέρα μπροστά στο κοινό του.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται για την 3η αγωνιστική της Euroleague την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Στην Ισπανία κέρδισε την Μπασκόνια αλλά έχασε από την Ρεάλ και επιθυμεί να κάνει... σεφτέ με νίκη στην έδρα του.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πολλούς πονοκεφάλους. Εκτός από την αρχή της σεζόν είναι ο Έβανς, ο ΜακΚίσικ και ο Φαλ (από την περασμένη) ενώ προστέθηκαν και οι τραυματισμοί των Φουρνιέ και Γουόκαπ.
Ο Χολ που είχε προβλήματα μέσα στην εβδομάδα θα είναι στην 12αδα του Ολυμπιακού ο οποίος την Κυριακή (19:00) υποδέχεται στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό.
Η Ντουμπάι BC που παίζει για πρώτη σεζόν στη Euroleague έχει 1 νίκη και 1 ήττα. Πολλά είναι τα προβλήματά της με κορυφαίο την απουσία του Ντζάναν Μούσα. Εκτός είναι και οι: Αλέξα Αβράμοβιτς, Μαμ Τζαϊτέ, ενώ αβέβαοι είναι και οι Νέιτ Μέισον, Σερτάτς Σανλί.
