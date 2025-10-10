Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Οι Αγγελόπουλοι βράβευσαν τον Παπανικολάου για το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών στον Ολυμπιακό - Δείτε βίντεο
Ο Κώστας Παπανικολάου τιμήθηκε για τις 748 συμμετοχές του με τα ερυθρόλευκα, γνωρίζοντας την αποθέωση στο ΣΕΦ
Σε μια ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τίμησαν τον αρχηγό των ερυθρολεύκων, Κώστα Παπανικολάου, για το μοναδικό ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία της ομάδας.
Ο Παπανικολάου προσπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη στον προηγούμενο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας τις 748 συμμετοχές, και πλέον αποτελεί τον απόλυτο ρέκορντμαν του συλλόγου.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του αρχηγού, του επέδωσε σε τελετή πριν το τζάμπολ ειδικό κάδρο ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της διαδρομής του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Η απονομή ήρθε σε μια βραδιά EuroLeague, ενισχύοντας το ιδιαίτερο κλίμα στις εξέδρες του ΣΕΦ, με το κοινό να αποθεώνει τον Παπανικολάου για το ήθος, την αγωνιστικότητα και τη συνέπειά του όλα αυτά τα χρόνια.
