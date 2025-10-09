Ρογκαβόπουλος: Δεν έχω κλείσει την πόρτα στην Εθνική ομάδα, σέβομαι απεριόριστα τον κόουτς - Βίντεο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που σήμερα επιστρέφει στη Βιτόρια για να παίξει κόντρα στην Μπασκόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μίλησε για την απόφασή του να μην αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας.



Ο Έλληνας άσος έδωσε συνέντευξη στη NOVA στην οποία τόνισε ότι δεν έχει κλείσει την πόρτα της Εθνικής, ότι εκτιμάει τον κόουτς Σπανούλη και μίλησε για τα προβλήματα του παρελθόντος που δεν τον άφησαν να ντυθεί ξανά στα γαλανόλευκα.

Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου



«Είναι κάποιες προσωπικές αποφάσεις. Σίγουρα είναι κάτι αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να τα πω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Είναι μια απόφαση η οποία ήταν δύσκολη όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά και γίνεται με τρόπο τέτοιο, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι από πίσω, κάποια πράγματα παρελθοντικά που με έχουν ενοχλήσει και δεν τα έχω ακόμα προσπεράσει.

Όχι, σίγουρα όχι. Εννοείται πως δεν έχω κλείσει την πόρτα. Ο κόουτς, τον οποίον σέβομαι απεριόριστα, εξέφρασε την άποψή του, είπε αυτό που ήθελε να πει. Είναι δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Τον σέβομαι απεριόριστα και σίγουρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε από εμένα, ούτε από εκείνον πιστεύω προς εμένα.

Πήρα την απόφασή μου. Οι αποφάσεις μας έχουν κάποιο κόστος. Εννοείται πως χάρηκα πάρα πολύ και πως βλέπαμε με προσμονή τα παιχνίδια όλοι μαζί με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, για τα παιδιά, για τους φίλους μου και συμπαίκτες μου και συνεχίζουμε. Ήταν μια απόφαση που πήρα. Ήξερα ότι η ομάδα ήταν καλή. Δεν ήταν μια έκπληξη αυτό που συνέβη. Δεν μου έκανε κάποια εντύπωση. Πήρα μια απόφαση συνειδητή. Από εκεί και πέρα ζούμε με τις αποφάσεις μας».



Δείτε ΕΔΩ το βίντεο από τη συνέντευξη



