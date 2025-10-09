Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Παναιτωλικός: Δάκρυσε ο Πετράκης αποχαιρετώντας τους παίκτες - Η αλλαγή σκυτάλης με Αναστασίου
Ο Γιάννης Πετράκης βρέθηκε στο «Emileon» για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του Παναιτωλικού και συναντήθηκε με τον διάδοχο του, Γιάννη Αναστασίου, τον οποίο και αγκάλιασε
Ο Γιάννης Πετράκης ήρθε και φεύγει ως κύριος από τον Παναιτωλικό. Σε μια υπέροχη εικόνα που σπάνια βλέπουμε σε ελληνικές ομάδες σε ανάλογες περιπτώσεις ο πολύπειρος Κρητικός προπονητής βρέθηκε στο «Emileon» πριν την προπόνηση της Πέμπτης (9/10), αγκάλιασε τον διάδοχο του στην τεχνική ηγεσία, Γιάννη Αναστασίου και αποχαιρέτησε τους μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστές του με μια ομιλία από τα βάθη της καρδιάς του.
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δούλεψα σε αυτό το σωματείο και με τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα δύο χρόνια με όλους εσάς. Η δουλειά μας είναι τέτοια. Όλα συμβαίνουν για έναν καλό λόγο. Εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα στην ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς και μην ξεχνάτε να πιστεύετε εσείς στον εαυτό σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για όλα», είπε ο Πετράκης, όντας έκδηλα συγκινημένος.
Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ο εκ των αρχηγών Σεμπάστιαν Μλάντεν, ο οποίος ήταν επίσης φανερά σε συγκινισιακή φόρτιση ανέφερε: «Όλοι σκέφτονται το ίδιο. Πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χαρακτήρα, τον άνθρωπο που είσαι. Θεωρούμε ότι πάντα ήσουν δίκαιος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκιαρία να δουλέψουμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για όλα».
O Γιάννης Πετράκης με μια χαρακτηριστική κίνηση ευχαρίστησε τους παίκτες του και στη συνέχεια τους αγκάλιασε έναν προς έναν, με το «αντίο» του στο κλαμπ να είναι όπως αξίζει και στις δυο πλευρές.
