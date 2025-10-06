Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Στα χέρια του Φάμπιο Καναβάρο το Ουζμπεκιστάν ενόψει του πρώτου Μουντιάλ της ιστορίας του
Στα χέρια του Φάμπιο Καναβάρο το Ουζμπεκιστάν ενόψει του πρώτου Μουντιάλ της ιστορίας του
Ο 52χρονος Καναβάρο αντικαθιστά τον Τιμούρ Καπάντζε, ο οποίος οδήγησε το Ουζμπεκιστάν στην πρόκριση
Μια μεγάλη έκπληξη επεφύλαξε το Ουζμπεκιστάν, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του παγκόσμιου πρωταθλητή και κάτοχου Χρυσής Μπάλας, Φάμπιο Καναβάρο, ως νέου προπονητή της Εθνικής Ομάδας. Ο Ιταλός θρύλος αναλαμβάνει το τιμόνι λίγο πριν την πρώτη ιστορική εμφάνιση του έθνους σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2026.
Ο 52χρονος Καναβάρο αντικαθιστά τον Τιμούρ Καπάντζε, ο οποίος οδήγησε το Ουζμπεκιστάν στην πρόκριση για το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων, μετά την αποχώρηση του Σρέτσκο Κάτανετς για λόγους υγείας. Το Ουζμπεκιστάν εξασφάλισε τη θέση του με μία εξαιρετική πορεία στα προκριματικά, με μόλις μία ήττα σε 15 αγώνες.
Η εμπειρία του Καναβάρο
Ο πρώην κεντρικός αμυντικός, ο οποίος στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 2006 και μέτρησε 136 συμμετοχές με την «σκουάντρα ατζούρα», φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία από διάφορα πρωταθλήματα.
Παρά την πρόσφατη απόλυσή του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Απρίλιο, μετά από μόλις 14 αγώνες, ο Καναβάρο έχει περάσει από τους πάγκους των Ουντινέζε, Μπενεβέντο, Αλ Νασρ, καθώς και από τις κινεζικές Κουαντζιάν και Γκουανγκζού Εβεργκράντε. Υπήρξε επίσης για σύντομο διάστημα προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Κίνας.
Το τεχνικό επιτελείο του Καναβάρο θα πλαισιώσουν οι: Εουτζένιο Αλμπαρέλα (βοηθός προπονητή), Φραντσέσκο Τροΐζε (γυμναστής), Αντόνιο Κιμέντι (προπονητής τερματοφυλάκων)
Το Ουζμπεκιστάν πλέον ελπίζει ότι ο Καναβάρο, ο οποίος στην πλούσια καριέρα του ως παίκτης φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους και της Ίντερ και κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, θα το οδηγήσει με επιτυχία στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινήσει στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό του χρόνου.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ο 52χρονος Καναβάρο αντικαθιστά τον Τιμούρ Καπάντζε, ο οποίος οδήγησε το Ουζμπεκιστάν στην πρόκριση για το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων, μετά την αποχώρηση του Σρέτσκο Κάτανετς για λόγους υγείας. Το Ουζμπεκιστάν εξασφάλισε τη θέση του με μία εξαιρετική πορεία στα προκριματικά, με μόλις μία ήττα σε 15 αγώνες.
Η εμπειρία του Καναβάρο
Ο πρώην κεντρικός αμυντικός, ο οποίος στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 2006 και μέτρησε 136 συμμετοχές με την «σκουάντρα ατζούρα», φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία από διάφορα πρωταθλήματα.
Παρά την πρόσφατη απόλυσή του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Απρίλιο, μετά από μόλις 14 αγώνες, ο Καναβάρο έχει περάσει από τους πάγκους των Ουντινέζε, Μπενεβέντο, Αλ Νασρ, καθώς και από τις κινεζικές Κουαντζιάν και Γκουανγκζού Εβεργκράντε. Υπήρξε επίσης για σύντομο διάστημα προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Κίνας.
Το τεχνικό επιτελείο του Καναβάρο θα πλαισιώσουν οι: Εουτζένιο Αλμπαρέλα (βοηθός προπονητή), Φραντσέσκο Τροΐζε (γυμναστής), Αντόνιο Κιμέντι (προπονητής τερματοφυλάκων)
Το Ουζμπεκιστάν πλέον ελπίζει ότι ο Καναβάρο, ο οποίος στην πλούσια καριέρα του ως παίκτης φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους και της Ίντερ και κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, θα το οδηγήσει με επιτυχία στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινήσει στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό του χρόνου.
🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!— O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025
The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα