Ο Ηρακλής νίκησε 90-79 τον Προμηθέα στην επιστροφή του στη Basket League και στο κατάμεστο Ιβανώφειο - Δείτε βίντεο
Ο Γηραιός επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ και μπροστά στους εκστασιασμένους οπαδούς του που δημιούργησαν οι οπαδοί του επικράτησαν δίκαια και άνετα του Προμηθέα
Οι οπαδοί του Ηρακλή περίμεναν χρόνια αυτήν την στιγμή, το Ιβανώφειο γέμισε από νωρίς ασφυκτικά και οι παίκτες του Γιώργου Σιγάλα με βροχή από τρίποντα πανηγύρισαν την επιστροφή τους στη Basket League με μια τεράστια νίκη κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας που πλήρωσε ακριβά το πολύ κακό του τρίτο δεκάλεπτο.
Ηρακλής και Προμηθέας ξεκίνησαν μαζί στο σκορ (6-8, 4'), όμως η συνέχεια ήταν μια διαφορετική διαδικασία. Με όπλο την άμυνά του, ο Ηρακλής περιόρισε τον Προμηθέα, με την διαφορά να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και τους 9. Κάπως έτσι, ο Γηραιός έκλεισε το δεκάλεπτο στο 28-19.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας αντέδρασε. Με τον Ματσούρα να βρίσκει σκορ από μακριά, η διαφορά μειώθηκε και το σκορ στο 4' έγινε 35-33. Μάλιστα, λίγο μετά, η ψαλίδα μειώθηκε στον πόντο (42-41, 17'), με τον Ηρακλή να μην χάνει το προβάδισμα όμως, ενώ ένα τρίποντο του Καμπουρίδη στην εκπνοή έκανε το σκορ του ημιχρόνου 47-43.
Η κατάσταση δεν άλλαξε ουσιαστικά μέχρι και το 25' (59-55), με τον Ηρακλή σταδιακά να ανεβάζει τον ρυθμό του και να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα. Ένα μεγάλο τρίποντο του Τσιακμά έκανε το σκορ 72-60 και έστειλε τον Ηρακλή μπροστά με διψήφιο προβάδισμα (28').
Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 76-62 και παρότι ο Προμηθέας πάλεψε (76-68, 32'), ο «Γηραιός» κρατούσε τον έλεγχο (87-72, 36'). Στη συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με τον Ηρακλή να αντέχει και να παίρνει τη νίκη με 90-79.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 47-43, 76-62, 90-79
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 22 (6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιθ 10 (4/4 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Μωραΐτης 14 (1/3 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ασίστ), Σίλας, Λάμπρεχτ 8 (4/5 δίποντα), Ντάρκο-Κέλι 6 (2), Φόστερ 10 (2), Τσιακμάς 3 (1), Πουλιανίτης, Γουέρ 5, Καμπουρίδης 6 (2), Χρηστίδης 6 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 20 (6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές), Κόουλμαν 7 (3/5 δίποντα, 8 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 7 (2/5 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Καραγιαννίδης 9 (4/7 δίποντα, 1/5 βολές, 10 ριμπάουντ), Γκρέι 14 (3/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές), Πλώτας, Μπαζίνας, Λάγιος, Κομνιανίδης, Πόλικαπ 7, Μακούρα 15 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Σταυρακόπουλος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
