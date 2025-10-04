Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Γκραντ για τη διαιτησία στο Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague αφού έχασε το βράδυ της Παρασκευής στην έδρα του από την Μπαρτσελόνα.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν έπαιξε καλά, δεν είχε διάρκεια στο παιχνίδι της, αλλά σύμφωνα με τον Τζέριαν Γκραντ υπάρχει και θέμα με την διαιτησία.
«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό» έγραψε στα social media o Αμερικανός απαντώντας σε σχόλιο φίλου του ΠΑΟ.
We can and we will play better. But can they be better too, come on. Can we get some respect as 7x Champs please. It’s starting to feel personal smh. https://t.co/qQQGUDfPNG— Jerian Grant (@JerianGrant) October 4, 2025
