Μεντιλίμπαρ: «Αν είναι να σκεφτόμαστε μόνο τι κάνει η Άρσεναλ, θα καθόμασταν στον Πειραιά» - Βίντεο
Ο Ντάνιελ Ποντένσε από την πλευρά του δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θέλει να παίζει ενάντια στους καλύτερους
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Άρσεναλ, Τετάρτη στις 22:00 στο Έμιρειτς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάνιελ Ποντένσε μίλησαν μία μέρα πριν την αναμέτρηση και αναφέρθηκαν στις δυσκολίες του αγώνα αλλά και στην πρόκληση που έχει ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζοντας τους καλύτερους.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου: Για το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ που πάλεψε ως το τέλος για τη νίκη: «Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν να κερδίσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό».
Για το αν σκέφτεται να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της ομάδας ή θα πάει με την ίδια στρατηγική: «Αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε».
Για το ότι η Άρσεναλ μπορεί να ανταπεξέλθει κόντρα σε πολλά σχέδια και τι σκέφτεται να κάνει ως πλάνο για να την αντιμετωπίσει: «Δεν πρέπει να τρελενόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αν είναι να σκεφτόμαστε τι κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».
Για το αν είναι προτεραιότητά του να παίξει ο Ολυμπιακός χωρίς φόβο: «Είναι σημαντική η νοοτροπία μιας ομάδας, να δείξει θάρρος όταν βγει έξω. Άλλο το να βγεις με σκοπό να αμυνθείς κι να μην προσπαθήσεις καν, ελπίζω να μη γίνει αυτό αύριο. Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε από όταν ήμουν εγώ».
Για το ότι ο Αρτέτα δήλωσε ότι από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε εκείνον: «Ευχαριστώ, Μικέλ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω ήμουν προπονητής του όταν ήταν μικρό παιδάκι».
Για το ότι ο ίδιος είναι αήττητος στην Αγγλία και τι πρέπει να κάνει για να το διατηρήσει: «Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά, ελπίζουμε να μην είναι αύριο. Ελπίζουμε να παίξουμε χώρις φόβο και πολύ θάρρος. Να παίξουμε με υπομονή».
Για τις έξι διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χαφ: «Είναι πολύ εύκολο. Είναι καλό να έχεις επιλογές, το κακό είναι να μην έχεις και να πας με ό,τι έχεις. Θα επιλέξω αύριο την καλύτερη δυνατή επιλογή και στη συνέχεια στη διάρκεια του αγώνα αυτόν που θα αλλάξει».
Για το αν είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να υπομονεί την ατμόσφαιρα: «Σίγουρα θα είναι όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα υποστηρίξουν την ομάδα τους, το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας οπαδοί το κάνουν πάντα και θα προσπαθήσουν ξανά. Θα πρέπει να υποφέρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας πιέσει ο αντίπαλος και όλη η ατμόσφαιρα».
Για την ατμόσφαιρα των οπαδών της Άρσεναλ που είναι από τις καλύτερες στην Premier League: «Νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα δίνει μεγάλο κίνητρο στους παίκτες. Το άσχημο είναι να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Πρέπει να το απολαύσουμε».
Ποντένσε: «Μας αρέσει να παίζουμε απέναντι στους καλύτερους»
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το πώς περιμένει το αυριανό ματς και τι περιμένει για να πάρει αποτέλεσμα: «Περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με γρήγορο ρυθμό, αρκετά δύσκολα σημεία με αρκετές στατικές φάσεις. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι να τους αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».
Για τα τρία διπλά του Ολυμπιακού στο Εμιρέιτς με Πορτογάλους προπονητές και αν αυτή τη φορά θα είναι πρωταγωνιστής ένας Πορτογάλος ποδοσφαιριστής: «Υπήρχαν και Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές πριν. Είχαμε πάντα αυτό το στοιχείο στην ομάδα. Έχουμε παίξει σε αυτή τη διοργάνωση άλλες δύο φορές, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε ξανά».
Για το αν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο επειδή παίζουν κόντρα σε μεγάλους αστέρες του αθλήματος: «Φυσικά μας αρέσει να παίζουμε με τους καλύτερους. Στην Άρσεναλ μερικοί είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, όμως παίζουμε για μια μεγάλη ομάδα.
Είναι μια μεγάλη ομάδα, με μεγάλους παίκτες. Ο στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε είτε παίζουμε κόντρα στην Άρσεναλ είτε κόντρα στον Λεβαδειακό. Θέλουμε να κερδίζουμε τέτοια ματς».
Για την εμπειρία που έχει εδώ με τη Γουλβς και τι θεωρεί θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός: «Αυτό είναι καλύτερο να ρωτήσετε τον προπονητή, ξέρει καλύτερα από εμένα. Θα σας πω την άποψή μου, πιστεύω ταιριάζουν. Είναι μια ομάδα γρήγορη και πολύ δυνατή. Πρέπει να παίξουμε στον ίδιο ρυθμό, να δείξουμε πάθος και δυνατό τρόπο δουλειάς.
Οι οπαδοί τους σπρώχνουν εδώ. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να εκμεταλλευτούμε τα λίγα πλεονεκτήματα που θα έχουμε στο παιχνίδι».
Για τις διαφορές της Premier League όταν ήταν εκείνος σε σχέση με σήμερα και τη σύγκριση με το δικό μας: «Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Φυσικά είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο για πολλούς λόγους, κυρίως για τον ρυθμό που είναι δύσκολο να το βρεις αλλού. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο στοιχείο που θα αντιμετωπίσουμε.
Η σύγκριση της αγγλικής με την ελληνική λίγκα είναι λίγο περίεργη. Έπαιζα σε άλλου είδους ομάδα στην Αγγλία σε σχέση με εδώ, οπότε είναι δύσκολο να πω για τη διαφορά των δύο πρωταθλημάτων. Είμαι χαρούμενος που γύρισα στον Ολυμπιακό που έχουμε σαν στόχο να παίζουμε για τη νίκη. Στη Γουλβς ήταν όλα τα παιχνίδια απαιτητικά».
