Ολυμπιακός: Επιστροφή χρημάτων σε όσους δεν θα μπορέσουν, λόγω απεργίας, να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για το ματς με την Άρσεναλ

Η απεργία της ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου προκαλεί προβλήματα στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό Την ίδια ημέρα στις 22:00 οπαίζει με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και όσοι φίλοι του έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αυθημερόν για το Λονδίνο δεν θα μπορέσουν να το κάνουν λόγω της συμμετοχής των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργία.Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τον κόσμο της ότι θα υπάρξει επιστροφή των χρημάτων του εισιτηρίου του αγώνα σε όσους έκλεισαν να ταξιδέψουν την 1η Οκτωβρίου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο «Arsenal Stadium» και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο ticketing@olympiacos.org έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων.

Υπάρχει και η δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, στέλνοντας στο ticketing@olympiacos.org τον αριθμό κράτησης, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του νέου κατόχου».







Ειδήσεις σήμερα:



Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο



Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε



Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One



