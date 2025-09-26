Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Απίστευτο περιστατικό στην Τουρκία: Αποβολή για χαστούκι σε... συμπαίκτη - Βίντεο
Απίστευτο περιστατικό στην Τουρκία: Αποβολή για χαστούκι σε... συμπαίκτη - Βίντεο
Ο Τζανέρ Ερκίν της Σακάριασπορ έχασε τον έλεγχο και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του Μπουράκ Αλτιπαρμάκ για μια ατομική ενέργεια
Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στα γήπεδα της Β' Εθνικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Πεντίκσπορ και της Σακάριασπορ, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στη γειτονική χώρα.
Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας, ο Τζανέρ Ερκίν, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του, Μπουράκ Αλτιπαρμάκ.
Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ η Σακάριασπορ έχανε με 3-1. Ο Αλτιπαρμάκ προτίμησε να κάνει μια ατομική ενέργεια αντί να πασάρει στον Ερκίν, ο οποίος εκνευρίστηκε τόσο πολύ από την επιλογή του συμπαίκτη του, που έχασε τον έλεγχο.
Μετά από έντονες παρατηρήσεις και φωνές, ο Ερκίν ξέφυγε εντελώς από τα όρια και κατέληξε να χαστουκίσει τον Αλτιπαρμάκ. Ο διαιτητής του αγώνα, βλέποντας το περιστατικό, δεν δίστασε να δείξει την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Τούρκο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο.
Ο αγώνας έληξε τελικά με νίκη της Πεντίκσπορ με σκορ 4-1. Το βίντεο με το απίστευτο χαστούκι έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας, ο Τζανέρ Ερκίν, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του, Μπουράκ Αλτιπαρμάκ.
Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ η Σακάριασπορ έχανε με 3-1. Ο Αλτιπαρμάκ προτίμησε να κάνει μια ατομική ενέργεια αντί να πασάρει στον Ερκίν, ο οποίος εκνευρίστηκε τόσο πολύ από την επιλογή του συμπαίκτη του, που έχασε τον έλεγχο.
Μετά από έντονες παρατηρήσεις και φωνές, ο Ερκίν ξέφυγε εντελώς από τα όρια και κατέληξε να χαστουκίσει τον Αλτιπαρμάκ. Ο διαιτητής του αγώνα, βλέποντας το περιστατικό, δεν δίστασε να δείξει την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Τούρκο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο.
Ο αγώνας έληξε τελικά με νίκη της Πεντίκσπορ με σκορ 4-1. Το βίντεο με το απίστευτο χαστούκι έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο.
Caner Erkin'in takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart gördüğü an.— #KONSANTRASYON (@konsantrasyon33) September 25, 2025
Tamamen rezil ve karakter yoksunu bir herif. Derhal futboldan uzaklaştırılmalı..‼️
pic.twitter.com/2cV3n0iF0n
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα