Απίστευτο περιστατικό στην Τουρκία: Αποβολή για χαστούκι σε... συμπαίκτη - Βίντεο
SPORTS
Τουρκία κόκκινη κάρτα Χαστούκι

Απίστευτο περιστατικό στην Τουρκία: Αποβολή για χαστούκι σε... συμπαίκτη - Βίντεο

Ο Τζανέρ Ερκίν της Σακάριασπορ έχασε τον έλεγχο και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του Μπουράκ Αλτιπαρμάκ για μια ατομική ενέργεια

Απίστευτο περιστατικό στην Τουρκία: Αποβολή για χαστούκι σε... συμπαίκτη - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στα γήπεδα της Β' Εθνικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Πεντίκσπορ και της Σακάριασπορ, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στη γειτονική χώρα.

Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας, ο Τζανέρ Ερκίν, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα επειδή χαστούκισε τον συμπαίκτη του, Μπουράκ Αλτιπαρμάκ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ η Σακάριασπορ έχανε με 3-1. Ο Αλτιπαρμάκ προτίμησε να κάνει μια ατομική ενέργεια αντί να πασάρει στον Ερκίν, ο οποίος εκνευρίστηκε τόσο πολύ από την επιλογή του συμπαίκτη του, που έχασε τον έλεγχο.

Μετά από έντονες παρατηρήσεις και φωνές, ο Ερκίν ξέφυγε εντελώς από τα όρια και κατέληξε να χαστουκίσει τον Αλτιπαρμάκ. Ο διαιτητής του αγώνα, βλέποντας το περιστατικό, δεν δίστασε να δείξει την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Τούρκο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο.

Ο αγώνας έληξε τελικά με νίκη της Πεντίκσπορ με σκορ 4-1. Το βίντεο με το απίστευτο χαστούκι έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο.



Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης