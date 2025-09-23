Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ολυμπιακός: Εντυπωσιακές οι νέες φανέλες της ομάδας μπάσκετ - Βίντεο
Ολυμπιακός: Εντυπωσιακές οι νέες φανέλες της ομάδας μπάσκετ - Βίντεο
Παπανικολάου, Φουρνιέ και Βεζένκοφ σε ρόλο μοντέλων παρουσίασαν τις φανέλες
Η σεζόν για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού αρχίζει επίσημα αυτή την εβδομάδα με το Σούπερ Καπ Ελλάδας ενώ την Τρίτη (30/10) η ομάδα του Πειραιά κάνει ντεμπούτο και στη Euroleague.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τις νέες φανέλες της σεζόν 2025-26. Είναι η κλασσική ερυθρόλευκη, η λευκή αλλά και η μαύρη.
Την παρουσίαση μέσω video έκαναν ο Εβάν Φουρνιέ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τις νέες φανέλες της σεζόν 2025-26. Είναι η κλασσική ερυθρόλευκη, η λευκή αλλά και η μαύρη.
Την παρουσίαση μέσω video έκαναν ο Εβάν Φουρνιέ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα