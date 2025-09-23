Ολυμπιακός: Εντυπωσιακές οι νέες φανέλες της ομάδας μπάσκετ - Βίντεο
Ολυμπιακός: Εντυπωσιακές οι νέες φανέλες της ομάδας μπάσκετ - Βίντεο

Παπανικολάου, Φουρνιέ και Βεζένκοφ σε ρόλο μοντέλων παρουσίασαν τις φανέλες

Η σεζόν για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού αρχίζει επίσημα αυτή την εβδομάδα με το Σούπερ Καπ Ελλάδας ενώ την Τρίτη (30/10) η ομάδα του Πειραιά κάνει ντεμπούτο και στη Euroleague. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τις νέες φανέλες της σεζόν 2025-26. Είναι η κλασσική ερυθρόλευκη, η λευκή αλλά και η μαύρη. 

Την παρουσίαση μέσω video έκαναν ο Εβάν Φουρνιέ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Σάσα Βεζένκοφ. 

Σεζόν 2025-26: Οι επίσημες φανέλες!





