Ταύρος επιτέθηκε και σκότωσε 33χρονο ιδιοκτήτη ράντζου σε φεστιβάλ της Ανδαλουσίας, σοκαριστικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ταύρος Ανδαλουσία

Ταύρος επιτέθηκε και σκότωσε 33χρονο ιδιοκτήτη ράντζου σε φεστιβάλ της Ανδαλουσίας, σοκαριστικό βίντεο

Οι μάρτυρες αναφέρουν ότι τον χτυπούσε επανειλημμένα με τα κέρατά του για αρκετή ώρα

Ταύρος επιτέθηκε και σκότωσε 33χρονο ιδιοκτήτη ράντζου σε φεστιβάλ της Ανδαλουσίας, σοκαριστικό βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε ένα παραδοσιακό φεστιβάλ με ταύρους στην πόλη Beas de Segura της Ανδαλουσίας, όταν ένας 33χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση του ζώου μπροστά σε πλήθος θεατών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Αγίου Μάρκου, όταν ο άνδρας –κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης ράντσου– δέχθηκε θανάσιμα τραύματα από ταύρο, την ώρα που το φεστιβάλ βρισκόταν σε εξέλιξη.


Ο ταύρος ξέφυγε και επιτέθηκε με μανία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ταύρος ξέφυγε από τα σχοινιά με τα οποία τον συγκρατούσαν και επιτέθηκε ξαφνικά στον ιδιοκτήτη του ράντζου, με τον ζώο να προκαλεί βαθιές πληγές στην κοιλιά του 33χρονου, τη βουβωνική χώρα και το στήθος του, ενώ όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες τον χτυπούσε επανειλημμένα με τα κέρατά του για αρκετή ώρα.

Οι θεατές παρακολουθούσαν έντρομοι, αδυνατώντας να παρέμβουν, με σκηνές πανικού να εκτυλίσσονται στην περιοχή.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα σε κινητή ιατρική μονάδα που είχε στηθεί κοντά στην Plaza San Marcos, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη και τελικά, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο, κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.


Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης