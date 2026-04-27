Ταύρος επιτέθηκε και σκότωσε 33χρονο ιδιοκτήτη ράντζου σε φεστιβάλ της Ανδαλουσίας, σοκαριστικό βίντεο
Οι μάρτυρες αναφέρουν ότι τον χτυπούσε επανειλημμένα με τα κέρατά του για αρκετή ώρα
Τραγική κατάληξη είχε ένα παραδοσιακό φεστιβάλ με ταύρους στην πόλη Beas de Segura της Ανδαλουσίας, όταν ένας 33χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση του ζώου μπροστά σε πλήθος θεατών.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Αγίου Μάρκου, όταν ο άνδρας –κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης ράντσου– δέχθηκε θανάσιμα τραύματα από ταύρο, την ώρα που το φεστιβάλ βρισκόταν σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ταύρος ξέφυγε από τα σχοινιά με τα οποία τον συγκρατούσαν και επιτέθηκε ξαφνικά στον ιδιοκτήτη του ράντζου, με τον ζώο να προκαλεί βαθιές πληγές στην κοιλιά του 33χρονου, τη βουβωνική χώρα και το στήθος του, ενώ όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες τον χτυπούσε επανειλημμένα με τα κέρατά του για αρκετή ώρα.
Οι θεατές παρακολουθούσαν έντρομοι, αδυνατώντας να παρέμβουν, με σκηνές πανικού να εκτυλίσσονται στην περιοχή.
Ο 33χρονος μεταφέρθηκε άμεσα σε κινητή ιατρική μονάδα που είχε στηθεί κοντά στην Plaza San Marcos, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη και τελικά, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο, κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Ο ταύρος ξέφυγε και επιτέθηκε με μανία
Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
🇪🇸 | Un ganadero de 33 años perdió la vida el viernes tras ser corneado y atacado por un toro durante las fiestas de San Marcos en Beas de Segura, Jaén. pic.twitter.com/hBKsp6Z9O6— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 25, 2026
