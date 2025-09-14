Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ελλάδα-Φινλανδία, τα ματς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και το ντέρμπι του Μάντσεστερ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ελλάδα-Φινλανδία, τα ματς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και το ντέρμπι του Μάντσεστερ

Πού θα δείτε σήμερα το Ελλάδα-Φινλανδία, τα ματς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και το και ντέρμπι του Μάντσεστερ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ελλάδα-Φινλανδία, τα ματς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και το ντέρμπι του Μάντσεστερ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου είναι γεμάτο με αγώνες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο.

Αυλαία ρίχνει σήμερα το EuroBasket 2025, αφού είναι προγραμματισμένοι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή και της Εθνικής μας ομάδας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 17:00 τη Φινλανδία, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το χάλκινο μετάλλιο και ένα ιδανικό «κλείσιμο» στον θεσμό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Θα ακολουθήσει φυσικά στις 21:00 το τζάμπολ του μεγάλου τελικού για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης, με την Τουρκία και τη Γερμανία έτοιμες για μια πραγματική μάχη στο παρκέ (ΕΡΤ1/ Novasports Start). 

Στα του ποδοσφαίρου τώρα, πλούσιο είναι το μενού όσον αφορά τη Super league, με τους τρεις «μεγάλους» να έχουν εκτός έδρας αποστολές. Αρχικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, με στόχο την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Το ματς θα δείτε ζωντανά στις 18:00 μέσω του Cosmote Sport 1. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ, με αμφότερες να θέλουν το πρώτο τρίποντο της σεζόν (Novasports 2).

Τη σκυτάλη παίρνει στις 20:00 η ΑΕΚ, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που πάντα κρύβει «παγίδες», και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Τέλος, είναι η σειρά του ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα άκρως απαιτητικό τεστ για τον Λουτσέσκου και την ομάδα του (21:30, Cosmote Sport 1).

Σχετικά με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αυτό που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα σε Σίτι και Γιουνάιτεντ, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 18:30 από το Novasports Premier League. Νωρίτερα (16:00, Novasports Premier League) η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Μπέρνλι, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της La Liga (22:00, Novasports 1), με τον Χάνσι Φλικ να μην έχει στη διάθεσή του τους Γιαμάλ και Ντε Γιονγκ.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Warm Up)

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ναόγια Ινούε – Μουροντζόν Αχμανταλίεφ Boxing

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

12:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup τένις

12:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου 2η Μέρα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

13:30 Novasports 4HD Μερσίν – Βαλένθια aΘens cup 2025

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship

14:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS13

14:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ

14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Τζιρόνα La Liga

15:30 Novasports 5HD Χεράκλες – Άλκμααρ Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS14

16:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Λίβερπουλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A 2025-26

16:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Παρί Μπάσκετ Φιλικό

16:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup

16:30 Novasports 2 Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Αθηναϊκός – Άρκα Γκντίνια aΘens cup 2025

16:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS15

17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Φινλανδία «Μικρός» τελικός Ευρωμπάσκετ

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπέτις La Liga

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – ΑΕΛ Novibet Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναθηναϊκός Super League

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26

18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ Φιλικό

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS16

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΑΕΚ Super League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Κάζα Πία Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Τουρκία – Γερμανία Τελικός Ευρωμπάσκετ

21:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Μπολόνια Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

23:30 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura

