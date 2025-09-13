Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Super League: Επιστροφή στη δράση με την 3η αγωνιστική, πρώτοι αγωνίζονται Ολυμπιακός και Άρης
Super League: Επιστροφή στη δράση με την 3η αγωνιστική, πρώτοι αγωνίζονται Ολυμπιακός και Άρης
To σημερινό πρόγραμμα στα γήπεδα της Super League
Restart στη Stoiximan Super League 1 που έχει πλέον την 3η αγωνιστική με 3 αγώνες το Σάββατο. Χρονικά ξεκινά το αγωνιστικό... μενού με το Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός στις 18.00, ακολουθεί στις 20.00 το Ατρόμητος - Άρης και την ίδια ώρα θα διεξαχθεί το Παναιτωλικός - Βόλος. Αυτά θα είναι τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου και ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 4 αγώνες.
18.00: Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (CS1HD)
20.00: Ατρόμητος - Άρης (NS PRIME)
20.00: Παναιτωλικός - Βόλος (CS2HD)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
18.00: Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ (NS2HD)
18.00: Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Πανθεσσαλικό - CS1HD)
20.00: Λεβαδειακός - ΑΕΚ (NS PRIME)
21.30: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (Λεωφόρος - CS1HD)
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
18.00: Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (CS1HD)
20.00: Ατρόμητος - Άρης (NS PRIME)
20.00: Παναιτωλικός - Βόλος (CS2HD)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
18.00: Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ (NS2HD)
18.00: Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Πανθεσσαλικό - CS1HD)
20.00: Λεβαδειακός - ΑΕΚ (NS PRIME)
21.30: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (Λεωφόρος - CS1HD)
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα