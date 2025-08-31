Ligue 1: Ασταμάτητη η Παρί με απίθανο χατ τρικ Ζοάο Νέβες, 6-3 την Τουλούζ - Δείτε βίντεο
Επίδειξη δύναμης για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε που πέτυχε το 3 στα 3 - Πάρτι της Λιλ στη Λοριάν με 7άρα

Με έξι γκολ «φιλοδώρησε» η Παρί Σεν Ζερμέν την Τουλούζ, στο επιβλητικό εκτός έδρας 6-3 των πρωταθλητών Ευρώπης. Στο τέλος του αγώνα μπόρεσαν να «μαζέψουν» το σκορ οι γηπεδούχοι απέναντι στην αρμάδα του Λουίς Ενρίκε που είχε σε εκπληκτική κατάσταση τον Ζοάο Νέβες ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ.



Γενικά «έβρεξε» γκολ στους σημερινούς (30/8) αγώνες, αφού λίγο νωρίτερα σημειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα σκορ στα χρονικά της Ligue 1 στο «Ντου Μουστουάρ», όπου η φιλοξενούμενη Λιλ μέσα σε ένα ημίχρονο (δεύτερο) έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Λοριάν και με το «διαστημικό» 7-1 έστειλε το μήνυμά της προς πάσα κατεύθυνση. Κι ένας από αυτούς που το έλαβαν είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συναντηθεί με τη Λιλ στη League Phase του Europa League.

Μετά από ένα... στείρο πρώτο 45λεπτο, οι «λιλουά» ό,τι κι αν έκαναν στο δεύτερο είχε αίσιο τέλος. Σκόραραν 7 φορές (από δύο οι Ιγκαμάνε και Πάρντο), διατήρησαν το αήττητο μετά από 3 αγωνιστικές (2 νίκες, μία ισοπαλία) και προσωρινά ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας!

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Ligue 1, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Λανς-Μπρεστ 3-1
Λοριάν-Λιλ 1-7
Ναντ-Οσέρ 1-0
Τουλούζ-Παρί ΣΖ 3-6
Ανζέ-Ρεν 31/8
Μονακό-Στρασμπούρ 31/8
Παρί FC-Μετς 31/8
Χάβρη-Νις 31/8
Λιόν-Μαρσέιγ 31/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 9 -3αγ.
Λιλ 7 -3αγ.
Λιόν 6
Τουλούζ 6 -3αγ.
Στρασμπούρ 6
Λανς 6 -3αγ.
Μαρσέιγ 3
Μονακό 3
Νις 3
Ανζέ 3
Ναντ 3 -3αγ.
Οσέρ 3 -3αγ.
Λοριάν 3 -3αγ
Ρεν 3
Μπρεστ 1 -3αγ.
Χάβρη 0
Παρί FC 0
Μετς 0


