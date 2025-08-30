Άρης: Συνθήματα των οπαδών κατά Καρυπίδη και παικτών μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό
SPORTS
Άρης Παναιτωλικός Θόδωρος Καρυπίδης Συνθήματα

Άρης: Συνθήματα των οπαδών κατά Καρυπίδη και παικτών μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό

Οι οπαδοί του Άρη έβραζαν κατά παικτών και διοίκησης μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό με 2-0

Άρης: Συνθήματα των οπαδών κατά Καρυπίδη και παικτών μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό
14 ΣΧΟΛΙΑ
Σαν ηφαίστειο που «εξερράγη» ήταν το «Κλ. Βικελίδης» μετά το 0-2 του Παναιτωλικού, καθώς οι οπαδοί του Άρη ξέσπασαν σε συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη.

Στις τάξεις των οπαδών του Άρη ξεχείλιζε η οργή μετά το 0-2 του Παναιτωλικού.

Τα συνθήματα αφορούσαν αρχικά τους ποδοσφαιριστές φωνάζοντας… «βγάλτε τη φανέλα» για να ακολουθήσουν κατά της διοίκησης, αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη.

Τα συνθήματα συνεχίστηκαν για τουλάχιστον δέκα λεπτά όπως φυσικά και οι έντονες αποδοκιμασίες, δείγμα του κακού κλίματος που υπάρχει στον Άρη – από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό – και διευρύνεται μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό.


Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς

Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης