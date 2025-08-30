Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
EuroBasket 2025, Λετονία - Σερβία 80-84: Συνέχισε την αήττητη προέλαση της με τον Γιόκιτς να σταματά στους 39 πόντους - Βίντεο
Η Σερβία αγχώθηκε στο τέλος, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Λετονία χάρις στη νέα εξαιρετική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς
Η Σερβία έκανε το 3/3 στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 νικώντας την Λετονία (80-84) με δυσκολία και πολύ άγχος στο φινάλε. Έτσι, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του τουρνουά και «παίζει» την πρωτιά στον όμιλο με την Τουρκία.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν για ακόμα μία φορά ασταμάτητος με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Το ματς
Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες με τους Νίκολα Γιόκιτς και Φιλίπ Πετρούσεφ να πρωταγωνιστούν για την Σερβία με το σκορ βέβαια να βρίσκεται στην... κόψη του ξυραφιού (15-16). Ο Σέρβος σταρ των Νάγκετς μέτρησε 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Πετρούσεφ να ακολουθεί με άλλους 8 βάζοντας την ομάδα του κόουτς Πέσιτς σε ρόλο οδηγού (18-22). Ουσιαστικά το δίδυμο των ψηλών ήταν υπεύθυνο για το 90% των ποντων της ομάδας τους.
Οι Πορζίνγκις και Μετζέρις φόρτσαραν στο δεύτερο δεκάλεπτο φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής με 23-25. Μάλιστα, οι Ζάγκαρς και Μπέρτανς με δύο συνεχόμενα τρίποντα ανέτρεψαν το σκορ γράφοντας το 29-28. Ο Γιόκιτς δεν άφησε τα πράγματα να πάρουν άλλη τροπή και με δικές του ενέργειες έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Σερβία (31-36). Γκούντουριτς και Αβράμοβιτς με δύο τρίποντα έφτασαν τη διαφορά στους 9 (33-42).
Με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων που είχε ξεκινήσει από το πρώτο ημίχρονο η Λετονία μείωσε εκ νέου στο καλάθι (40-42). Η Σερβία πάτησε... γκάζι και άρχισε να παίρνει διαφορά (42-50) και με τον Νίκολα Γιόκιτς να πρωταγωνιστεί έφτασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (50-60). Ο Γκούντουριτς ήταν άξιος συμπαραστάτης «γράφοντας» το 54-65 για το +11 στέλνοντας την ομάδα του με απόσταση ασφαλείας στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Serbia 🇷🇸 survives a late surge by the hosts to remain undefeated in Riga! #EuroBasket— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
The Joker 🃏 is torching Latvia.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
28 points and counting in the third 😳#EuroBasket pic.twitter.com/BEfq2kV80V
NIKOLA JOKIC SILENCES THE CROWD 🤫#EuroBasket pic.twitter.com/AWZcB1ocVn— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Εκεί η Λετονία προσπάθησε να φανεί πιο ανταγωνιστική ειδικά στα τελευταία λεπτά μειώνοντας στους 4 (75-79). Ένα τρίποντο του Κούρουκς έβαλε... φωτιά στο ματς ένα λεπτό πριν το φινάλε κάνοντας το 80-82, αλλά η ανατροπή δεν ήρθε..
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να περιορίσει τα επιθετικά όπλα των Λέτονών.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Γιόκιτς με double double 39 πόντων και 10 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φιλίπ Πετρούσεφ με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ και Μάρκο Γκούντουριτς με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κρίσταπς Πορζίνγκις που τελείωσε το ματς με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Ντάβις Μπέρτανς με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... πάντα ο Νίκολα Γιόκιτς που κάνει τα νούμερά του να μοιάζουν εύκολα.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απουσία του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς που ακόμα είναι άγνωστη η κατάστασή του μετά τον τραυματισμό.
Πηγή:www.gazzetta.gr
