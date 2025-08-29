Νταβίντ Λουίζ: Η πρώην ερωμένη του τον κατήγγειλε για απειλή κατά της ζωής της

Ο Βραζιλιάνος στόπερ της Πάφου φέρεται να απείλησε τη ζωή της ερωμένης του μετά την αποκάλυψη που έκανε η ίδια για τη σχέση τους