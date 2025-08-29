Νταβίντ Λουίζ: Η πρώην ερωμένη του τον κατήγγειλε για απειλή κατά της ζωής της
Ο Βραζιλιάνος στόπερ της Πάφου φέρεται να απείλησε τη ζωή της ερωμένης του μετά την αποκάλυψη που έκανε η ίδια για τη σχέση τους
Η πρώην ερωμένη του, Κάρολ Καβαλκάντε, τον έφερε στο προσκήνιο καθώς πριν λίγες μέρες δημοσίευσε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δύο τους όταν είχαν σχέση.
Στη συνομιλία ο Βραζιλιάνος στόπερ της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά οι δύο τους μαζί με μία φίλη της και εκείνη αρνήθηκε. Το σκάνδαλο προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία, όμως δε σταμάτησε εκεί.
David Luiz, ex-Seleção Brasileira, tem caso de traição revelado por amante:— QG do POP (@QGdoPOP) August 22, 2025
“Tudo começou quando ele me seguiu no Instagram em julho deste ano. Eu não esperava nada, mas ele fez isso justamente para eu notar ele”, disse Karol ao Léo Dias. pic.twitter.com/dHctMu9Ujo
Πλέον τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά, καθώς η Βραζιλιάνα έχει καταγγείλει στις αρχές, απειλές κατά της ίδιας και του μικρού της γιου. Μάλιστα, μερικά από τα μηνύματα βγήκαν στο «φως» της δημοσιότητας.
Ο Νταβίντ Λουίζ την απειλούσε να μην αποκαλύψει τον δεσμό τους. «Θα ήταν κρίμα ο γιος σου να πληρώσει τις επιπτώσεις των δικών σου πράξεων. Μπορώ απλά να σε εξαφανίσω», της έγραψε χαρακτηριστικά.
Olha as mensagens que o fdp do David Luiz mandou pra mulher— Central do Fortalezaᶠᵉᶜ (@CentraIDoLeao) August 29, 2025
"Seria triste seu filho ter que pagar as consequências do seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir".
Namoral isso aqui não tem justificativa, indefensável
🗞@UOL pic.twitter.com/5VOkPc9dTM
«Μου έκανε ξεκάθαρο ότι μπορεί να με εξαφανίσει και να με βλάψει. Ένιωσα πολύ τρομαγμένη, ότι η ασφάλειά μου και η ασφάλεια του γιου μου βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε στην αστυνομία η Βραζιλιάνα. Οι έρευνες των Αρχών για τις συγκεκριμένες απειλές βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η Καβαλκάντε έκανε περιοριστικά μέτρα στον Νταβίντ Λουίζ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, της προσέφερε 100.000 Ρεάλ για να μη δημοσιεύσει τα μηνύματα.
🚨 O Poder Judiciário do Ceará concedeu medidas protetivas contra David Luiz, acusado por Karol Cavalcante de perseguição, ameaças e tentativa de chantagem após um caso em julho.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 29, 2025
David Luiz teria ameaçado divulgar vídeos íntimos e oferecido R$ 100 mil para evitar a exposição de… pic.twitter.com/IPCTqLfqTV
