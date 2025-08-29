Νταβίντ Λουίζ: Η πρώην ερωμένη του τον κατήγγειλε για απειλή κατά της ζωής της
Νταβίντ Λουίζ Κάρολ Καβαλκάντε Βραζιλία Πάφος

Νταβίντ Λουίζ: Η πρώην ερωμένη του τον κατήγγειλε για απειλή κατά της ζωής της

Ο Βραζιλιάνος στόπερ της Πάφου φέρεται να απείλησε τη ζωή της ερωμένης του μετά την αποκάλυψη που έκανε η ίδια για τη σχέση τους

Νταβίντ Λουίζ: Η πρώην ερωμένη του τον κατήγγειλε για απειλή κατά της ζωής της
Την ώρα που ο Νταβίντ Λουίζ ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά και να ξεκινήσει τις προπονήσεις με τη φόρμα της Πάφου, στην πατρίδα του, το όνομά του είναι πρώτο θέμα και όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους. 

Η πρώην ερωμένη του, Κάρολ Καβαλκάντε, τον έφερε στο προσκήνιο καθώς πριν λίγες μέρες δημοσίευσε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δύο τους όταν είχαν σχέση.

Στη συνομιλία ο Βραζιλιάνος στόπερ της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά οι δύο τους μαζί με μία φίλη της και εκείνη αρνήθηκε. Το σκάνδαλο προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία, όμως δε σταμάτησε εκεί.


Πλέον τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά, καθώς η Βραζιλιάνα έχει καταγγείλει στις αρχές, απειλές κατά της ίδιας και του μικρού της γιου. Μάλιστα, μερικά από τα μηνύματα βγήκαν στο «φως» της δημοσιότητας.

Ο Νταβίντ Λουίζ την απειλούσε να μην αποκαλύψει τον δεσμό τους. «Θα ήταν κρίμα ο γιος σου να πληρώσει τις επιπτώσεις των δικών σου πράξεων. Μπορώ απλά να σε εξαφανίσω», της έγραψε χαρακτηριστικά.

«Μου έκανε ξεκάθαρο ότι μπορεί να με εξαφανίσει και να με βλάψει. Ένιωσα πολύ τρομαγμένη, ότι η ασφάλειά μου και η ασφάλεια του γιου μου βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε στην αστυνομία η Βραζιλιάνα. Οι έρευνες των Αρχών για τις συγκεκριμένες απειλές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η Καβαλκάντε έκανε περιοριστικά μέτρα στον Νταβίντ Λουίζ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, της προσέφερε 100.000 Ρεάλ για να μη δημοσιεύσει τα μηνύματα. 


