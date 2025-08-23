Ερωτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Λουίζ - Ο αρραβωνιασμένος Βραζιλιάνος ήθελε ερωτικό τρίγωνο με την ερωμένη του και άλλη κοπέλα
Το νέο απόκτημα της Πάφου, Νταβίντ Λουίζ, είναι στο επίκεντρο των ΜΜΕ της Βραζιλίας για τις εξωσυζυγικές περιπέτειες του - Η ερωμένη του Κάρολ Καβαλκάντε έβγαλε στη... φόρα όλα τα μηνύματα
Την ώρα που ο Νταβίντ Λουίζ ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Κύπρο με τη φανέλα της Πάφου, στην πατρίδα του γίνεται χαμός αναφορικά με τις ερωτικές επιδόσεις του έμπειρου αμυντικού.
Συγκεκριμένα, η Κάρολ Καβαλκάντε «αποκάλυψε» πως διατηρούσε παράνομη σχέση με τον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος με την Μπρούνα Λουρέιρο και έχει μαζί της δύο κόρες.
Η σχέση ξεκίνησε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, πριν τη μεταγραφή στην Πάφο, και σύμφωνα με ότι μεταφέρει η πλευρά της Καβαλκάντε, δεν τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο.
Στη δημοσιότητα ήρθαν μηνύματα που αντάλλασσε ο Λουίζ με την Καβαλκάντε, που ισχυρίστηκε πως ο έμπειρος παίκτης της είχε προτείνει να κάνουν τρίο με μια φίλη της.
Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί ότι σε μία από τις συνομιλίες των δύο εραστών, διακρίνεται ο Λουίζ να προσπαθεί να καθησυχάσει την ανήσυχη Κάρολ λέγοντάς της πως «το να υπηρετείς τον Θεό είναι ο μόνος δρόμος».
Αλλού, γίνονται αναφορές σε επιθετικές συμπεριφορές του 38χρονου στόπερ προς την Καβαλκάντε, που αποφάσισε να συγκεντρώσει screenshots και να μοιραστεί την ιστορία της.
Από πλευράς Νταβίντ Λουίζ, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του έχει προχωρήσει σε έρευνα για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η Καβαλκάντε είχε στείλει προσωπικές φωτογραφίες στον πελάτη μας για να του τραβήξει την προσοχή».
Η Κάρολ, η οποία έχει γεννηθεί το 1997, έχει σπουδάσει κοινωνικός λειτουργός, έχει εξηγήσει πως ξεκίνησε το φλερτ μεταξύ τους, «με ακολούθησε στο Instagram. Αρχίσαμε να μιλάμε και σιγά σιγά, αναπτύχθηκε μια σύνδεση. Δεν περίμενα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο», εξήγησε.
Η Κάρολ ταξίδεψε πολλές φορές στη Φορταλέζα για συναντήσεις με τον Βραζιλιάνο, με τον ποδοσφαιριστή να πληρώνει για τη διαμονή της στο ξενοδοχείο Magna Praia.
David Luiz, ex-Seleção Brasileira, tem caso de traição revelado por amante:— QG do POP (@QGdoPOP) August 22, 2025
“Tudo começou quando ele me seguiu no Instagram em julho deste ano. Eu não esperava nada, mas ele fez isso justamente para eu notar ele”, disse Karol ao Léo Dias. pic.twitter.com/dHctMu9Ujo
🚨VEJA: David Luiz, ex-Seleção Brasileira, tem caso de traição revelado por amante.— CHOQUEI (@choquei) August 22, 2025
Segundo o portal LeoDias, a amante Karol Cavalcante revelou detalhes do relacionamento sigiloso iniciado em julho deste ano, incluindo encontros em Fortaleza e propostas inusitadas, como um… pic.twitter.com/MdNPRHTFU3
