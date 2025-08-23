Ερωτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Λουίζ - Ο αρραβωνιασμένος Βραζιλιάνος ήθελε ερωτικό τρίγωνο με την ερωμένη του και άλλη κοπέλα

Το νέο απόκτημα της Πάφου, Νταβίντ Λουίζ, είναι στο επίκεντρο των ΜΜΕ της Βραζιλίας για τις εξωσυζυγικές περιπέτειες του - Η ερωμένη του Κάρολ Καβαλκάντε έβγαλε στη... φόρα όλα τα μηνύματα