«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο νέος οδηγός που φέρνει την AI στην καθημερινότητα των πολιτών

Διαθέσιμος δωρεάν στους πολίτες είναι πλέον ο Οδηγός «», μια πρωτοβουλία κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.Ο οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω της νέας ψηφιακής πύλης της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, παρέχοντας άμεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του.είναι η ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης και η ορθή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση, ενώ παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας του πολίτη, μέσα από σύγχρονα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ως βασική δεξιότητα.Ο Οδηγός αποτελεί ένα πρακτικό και ολοκληρωμένο εργαλείο για την κατανόηση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζοντας με σαφή και προσιτό τρόπο τις βασικές αρχές λειτουργίας της, καθώς και ποικίλες εφαρμογές στην καθημερινότητα των πολιτών.Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και σαφείς οδηγίες, λειτουργεί ως εργαλείο εξοικείωσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και ενισχύοντας τη δυνατότητα των πολιτών να αξιοποιούν αποτελεσματικά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης, είναι τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (ΜΓΜ), τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία της ΤΝ γενικού σκοπού. Αποτελεί μια βασική και συγχρόνως χρηστική λειτουργία που προσφέρει ο Οδηγός, καθώς αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της ΤΝ και των ΜΓΜ, με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους. Στην πράξη, λαμβάνουν δεδομένα (π.χ. κείμενο, εικόνες, ήχος, έγγραφα), αναλύουν τα δεδομένα και «συνάγουν» συμπεράσματα μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι προβλέψεις (π.χ. η πρόγνωση του καιρού), περιεχόμενο (π.χ. Δημιουργία μιας εικόνας που να παριστάνει κάτι το οποίο περιγράφηκε με λόγια στην είσοδο), συστάσεις ή αποφάσεις (π.χ. η τοποθέτηση ενός εισερχόμενου μηνύματος στα ανεπιθύμητα), βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα και την επαγγελματική ζωή των πολιτών.Η ανάπτυξη του Οδηγού αποτελεί συλλογικό έργο Ελλήνων επιστημόνων υπό τον συντονισμό του ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), κ. Γιάννη Ασσαέλ και τη στρατηγική καθοδήγηση του Ειδικού Γραμματέα ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Δρ. Βασίλη Καρκατζούνη και ξεχωρίζει για τον πρακτικό, συνεργατικό και εθελοντικό του χαρακτήρα, καθώς συνδέει την διεθνή ελληνική επιστημονική κοινότητα με την Πολιτεία, με στόχο να καταστεί η τεχνολογία αιχμής κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους.Η σχεδίαση και διάθεση του Οδηγού, καθώς και η λειτουργία της νέας ψηφιακής πύλης της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων (data.gov.gr), εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διάχυση της καινοτομίας στην κοινωνία, με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.