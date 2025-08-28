Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το υπέρογκο ποσό της αποζημίωσης του Αμορίμ αν απολυθεί
Ο Ρούμπεν Αμορίμ με την... κατρακύλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δέχεται μεγάλη πίεση. Αν απολυθεί ωστόσο το ποσό που δικαιούται ως αποζημίωση μόνο αμελητέο δεν είναι
Ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά και τα τελευταία αποτελέσματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέτει το μέλλον και το συμβόλαιο του σε αβεβαιότητα καθώς η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του.
Μετά την ήττα από την Άρσεναλ και την ισοπαλία με την Φούλαμ, ήρθε και το 2-2 κανονικής διάρκειας και αποκλεισμός από την Γκρίμσμπι, μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας Αγγλίας. Ο Αμορίμ μετά την λήξη της αναμέτρησης «κάρφωσε» τους παίκτες του αναφέροντας συγκεκριμένα: «Πιστεύω ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, η μόνη ομάδα που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι καλύτεροι παίκτες χάνουν, γιατί μία ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη, και νομίζω ότι σήμερα οι παίκτες… μίλησαν στο γήπεδο. Οπότε, αυτό είναι. Χάσαμε·και κέρδισε η καλύτερη ομάδα».
Ωστόσο αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφασίσει να τον απομακρύνει από τον πάγκο της, το ποσό της αποζημίωσης θα αγγίξει τα 14 εκατ.ευρώ σύμφωνα με τα 147.500 ευρώ που υπολογίζεται ότι πληρώνεται και τους 22 μήνες που απομένουν μέχρι την λήξη του συμβολαίου του. Την προηγούμενη χρονιά, θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλήρωσε 17,1 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στον εκάστοτε απολυμένο Έρικ Τεν Χαγκ.
