Ολυμπιακός: Κλείνει τον Μάνσα από τη Φορταλέζα

Οι ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την μεταγραφή του 21χρονου στόπερ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται - σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βραζιλία - να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21χρονος στόπερ οδεύει πρόσω ολοταχώς για τον Ολυμπιακό. Με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες από τη χώρα του καφέ ο Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Από τη Βραζιλία πρακτικά προκύπτει ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός είναι κλεισμένος από τους Ερυθρόλευκους, κάτι το οποίο περίμεναν να γίνει οι Πειραιώτες.

Ο Μάνσα - που πλέον ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι - αποτελεί προϊόν scouting και έναν παίκτη για τον οποίο είχε ψαχτεί για τα καλά αλλά και είχε επιμείνει ο Ολυμπιακός όλο το προηγούμενο διάστημα. Ως γνωστόν δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο.

Gustavo Mancha é um zagueiro PROMISSOR

