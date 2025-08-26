Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ολυμπιακός: Κλείνει τον Μάνσα από τη Φορταλέζα
Οι ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την μεταγραφή του 21χρονου στόπερ
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται - σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βραζιλία - να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.
Ο 21χρονος στόπερ οδεύει πρόσω ολοταχώς για τον Ολυμπιακό. Με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες από τη χώρα του καφέ ο Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Από τη Βραζιλία πρακτικά προκύπτει ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός είναι κλεισμένος από τους Ερυθρόλευκους, κάτι το οποίο περίμεναν να γίνει οι Πειραιώτες.
Ο Μάνσα - που πλέον ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι - αποτελεί προϊόν scouting και έναν παίκτη για τον οποίο είχε ψαχτεί για τα καλά αλλά και είχε επιμείνει ο Ολυμπιακός όλο το προηγούμενο διάστημα. Ως γνωστόν δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
