Παντελίδης: Μας βοήθησε η απουσία του κόσμου, η ποιότητα του Ολυμπιακού άλλαξε την εικόνα στο τέλος
Ευχαριστημένος από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης έμεινε ο τεχνικός του Σάββας Παντελίδης
Αμέσως μετά το παιχνίδι ο προπονητής του Σάββας Παντελίδης δήλωσε στην Cosmote TV:
«Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιεστική για εμάς. Νομίζω η έλλειψη του κόσμου μας βοήθησε στο να παίζουμε πιο συγκεντρωμένοι.
Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν θαρραλέοι, αλλά με έναν τέτοιο αντίπαλο που έχει τόση ποιότητα, φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι».
