Σλούκας: Με την κόρη του στο ΟΑΚΑ για το Ελλάδα - Ιταλία, βίντεο

Ο Κώστας Σλούκας έμεινε εκτός αποστολής για να ξεκουραστεί

Ο Κώστας Σλούκας μπορεί να πήρε... ρεπό από το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις, αλλά παραμένει δίπλα στην ομάδα.

Δεν πήγε μόνος του όμως στο ΟΑΚΑ αλλά με την κόρη του και απόλαυσαν το παιχνίδι. 

Άλλωστε η μικρή Βαλέρια βρίσκεται, όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες, δίπλα στον μπαμπά της στο ΟΑΚΑ και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Σλούκας αναμένεται να παίξει κανονικά με τη Γαλλία την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. 

