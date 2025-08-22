ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης για να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ
SPORTS
Χρήστος Ζαφείρης ΠΑΟΚ

Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης για να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ

Ο 22χρονος διεθνής χαφ θα παίζει μέχρι τον Δεκέμβριο με τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμμετέχει στη Laague Phase του Champions League

Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης για να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα έχει ισχύ από τον προσεχή Ιανουάριο και να παρουσιαστεί από την ΠΑΕ. Ο 22χρονος διεθνής χαφ θα παίζει μέχρι τον Δεκέμβριο με τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμμετέχει στη Laague Phase του Champions League.

Η Σλάβια Πράγας αγόρασε τον Ζαφείρη από την Χέγκεσουντ της Δανίας τον Γενάρη του 2023 αντί 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και την τρέχουσα σεζόν ο πολυσύνθετος χαφ μετράει 4 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 1 ασίστ. Συνολικά με τους Τσέχους μετράει 104 εμφανίσεις, με 13 γκολ και 12 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει πρωτάθλημα (2024-25) και κύπελλο (2022-23).

Ο 22χρονος μέσος είναι διεθνής από τον Σεπτέμβριο του 2024 και μέχρι σήμερα μετράει εννέα εμφανίσεις, όντας βασικό μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια της Νορβηγίας, στην οποία μεγάλωσε.



Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης