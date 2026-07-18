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Παπαμιμίκος: «Το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ ξεκινάει το 2027, κανείς δεν ανακόπτει την πορεία που έχει χαραχθεί»
Παπαμιμίκος: «Το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ ξεκινάει το 2027, κανείς δεν ανακόπτει την πορεία που έχει χαραχθεί»
Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις από τον Ανδρέα Παπαμικίκο σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τη Νέα Τούμπα, αλλά και το νέο προπονητικό κέντρο
Με ανάρτηση του στα social media o Ανδρέας Παπαμιμίκος, σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που αφορούν την κατασκευή του νέου γήπεδου του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα στη σεζόν που ξεκινά και επίσημα στις 23 Ιουλίου με το εκτός έδρας ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου.
Ο κ.Παπαμιμίκος ανέφερε ότι οι εργασίες στη Νέα Τούμπα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027, ενώ νωρίτερα, στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν τα έργα στο νέο προπονητικό κέντρο...
Αναλυτικά η ανάρτηση του:
«Υπάρχουν καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια νέα αγωνιστική περίοδο και άλλα που σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη στιγμή. Με σχέδιο, υπομονή και αυτοπεποίθηση, χτίζουμε τη νέα εποχή. Οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Χτίζονται με συνέπεια, αποφασιστικότητα και πίστη στον στόχο.
Η σεζόν 2026/27 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει, για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιρειών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026 θα καταθέσουμε την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες. Τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Την ίδια στιγμή εντός των χρονοδιαγραμμάτων μας, μέσα στο καλοκαίρι, -αφού λάβαμε την έγκριση από την ΓΓΑ- καταθέτουμε την αίτηση για την έκδοση άδειας ώστε τον Δεκέμβριο του 2026 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο.
Και βεβαίως μέσα από την συνεργασία των ειδικών του ποδοσφαιρικού τμήματος συνεχίζεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας, με πολύ στοχευμένες κινήσεις, ώστε η ομάδα μας να είναι πανέτοιμη πολύ σύντομα.
Σε κάθε μεγάλη διαδρομή θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αμφισβήτηση, εμπόδια και θόρυβος. Να είναι όμως σίγουροι όλοι, φίλοι, και εχθροί, πως τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία που έχει χαραχθεί. Προχωράμε σταθερά, βήμα βήμα, με προσήλωση στον στόχο μας ώστε ο ΠΑΟΚ διατηρώντας αναλλοίωτο το DNA του να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο αθλητικό οργανισμό που θα πρωταγωνιστεί παντού και κυρίως θα αποπνέει υγεία.
Υγ. Μην δίνετε αξία στα “ανώνυμα” trolls που εδώ και 3 μήνες, όλως τυχαίως έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο .
Ο κ.Παπαμιμίκος ανέφερε ότι οι εργασίες στη Νέα Τούμπα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027, ενώ νωρίτερα, στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν τα έργα στο νέο προπονητικό κέντρο...
Αναλυτικά η ανάρτηση του:
«Υπάρχουν καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια νέα αγωνιστική περίοδο και άλλα που σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη στιγμή. Με σχέδιο, υπομονή και αυτοπεποίθηση, χτίζουμε τη νέα εποχή. Οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Χτίζονται με συνέπεια, αποφασιστικότητα και πίστη στον στόχο.
Η σεζόν 2026/27 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει, για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιρειών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026 θα καταθέσουμε την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες. Τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Την ίδια στιγμή εντός των χρονοδιαγραμμάτων μας, μέσα στο καλοκαίρι, -αφού λάβαμε την έγκριση από την ΓΓΑ- καταθέτουμε την αίτηση για την έκδοση άδειας ώστε τον Δεκέμβριο του 2026 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο.
Και βεβαίως μέσα από την συνεργασία των ειδικών του ποδοσφαιρικού τμήματος συνεχίζεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας, με πολύ στοχευμένες κινήσεις, ώστε η ομάδα μας να είναι πανέτοιμη πολύ σύντομα.
Σε κάθε μεγάλη διαδρομή θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αμφισβήτηση, εμπόδια και θόρυβος. Να είναι όμως σίγουροι όλοι, φίλοι, και εχθροί, πως τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία που έχει χαραχθεί. Προχωράμε σταθερά, βήμα βήμα, με προσήλωση στον στόχο μας ώστε ο ΠΑΟΚ διατηρώντας αναλλοίωτο το DNA του να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο αθλητικό οργανισμό που θα πρωταγωνιστεί παντού και κυρίως θα αποπνέει υγεία.
Υγ. Μην δίνετε αξία στα “ανώνυμα” trolls που εδώ και 3 μήνες, όλως τυχαίως έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο .
Ας απομονώσουμε την τοξικότητα. Για αυτούς θα μεριμνήσει η δικαιοσύνη.
Εμείς θα λειτουργούμε πάντα με θετική ενέργεια για το καλό της οικογένειας του ΠΑΟΚ μας».
Εμείς θα λειτουργούμε πάντα με θετική ενέργεια για το καλό της οικογένειας του ΠΑΟΚ μας».
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