Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλα τα παιχνίδια της Super League 1 τη σεζόν 2025-26

«Η Hawk-Eye Innovations θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος VAR για τους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η εξίσωση των προτύπων του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα και η παροχή στους διαιτητές προηγμένων τεχνολογικών λύσεων αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα. Στόχος μας θα είναι να μειώσουμε τις λανθασμένες παρεμβάσεις του VAR με πιο ακριβείς και λεπτομερείς ελέγχους, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία στην αγορά, που είναι αυτή της Hawk-Eye. Επίσης, με την ακρίβεια του Ημιαυτόματου Offside (SAOT) θα μειώσουμε τους χρόνους ελέγχου και θα εξαλείψουμε το ανθρώπινο λάθος στις λήψεις αποφάσεων οφσάιντ.Ευχαριστούμε την ΕΠΟ και τη Super League για τη μεγάλη τους προσπάθεια».Ο Tony Page, Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού τμήματος της Hawk-Eye Innovations, σημείωσε:«Η πολυετής επέκταση της συνεργασίας μας με την Super League και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μας κάνει υπερήφανους. Είμαστε αφοσιωμένοι να στηρίξουμε την Super League και την ΕΠΟ παρέχοντας διαιτητικές τεχνολογίες ύψιστου επιπέδου, ξεκινόντας από την σεζόν 2025/26 και καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Αυτή η συνεργασία καθιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα λήψης αποφάσεων».