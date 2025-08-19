Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τετραετής αποκλεισμός στην αθλήτρια του τριπλούν, Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας
Τετραετής αποκλεισμός στην αθλήτρια του τριπλούν, Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας
Στον οργανισμό της Ουκρανής αθλήτριας βρέθηκε ποσότητα τεστοστερόνης
Η Ουκρανή αθλήτρια Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ, «ασημένια» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τριπλούν στη Βουδαπέστη (2023) και στο μήκος στη Ντόχα (2019), τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για χρήση ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε (19/8) η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU).
«Η AIU τιμώρησε την Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) με τετραετή αποκλεισμό, αρχής γενομένης από τις 13 Μαΐου 2025, για την παρουσία/χρήση απαγορευμένης ουσίας (τεστοστερόνης)», ανακοίνωσε η αντιντόπινγκ αρχή.
Η Μπέκ Ρόμαντσουκ, 29 ετών, βρέθηκε θετική σε τεστοστερόνη, ένα αναβολικό στεροειδές, στις 7 Δεκεμβρίου 2024. Αποκλείστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2025.
Η Ουκρανή δεν έχει αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπου τερμάτισε 11η στο αγώνισμα του τριπλούν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
«Η AIU τιμώρησε την Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) με τετραετή αποκλεισμό, αρχής γενομένης από τις 13 Μαΐου 2025, για την παρουσία/χρήση απαγορευμένης ουσίας (τεστοστερόνης)», ανακοίνωσε η αντιντόπινγκ αρχή.
Η Μπέκ Ρόμαντσουκ, 29 ετών, βρέθηκε θετική σε τεστοστερόνη, ένα αναβολικό στεροειδές, στις 7 Δεκεμβρίου 2024. Αποκλείστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2025.
Η Ουκρανή δεν έχει αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπου τερμάτισε 11η στο αγώνισμα του τριπλούν.
Ukrainian Maryna Bekh-Romanchuck has been put on a four-year suspension by the Athletics Integrity Unit (AIU) for the use of testosterone.— DyeStat (@DyeStat) August 19, 2025
The three-time World Championships medalist tested positive for an out-of-competition sample given on Dec. 7, 2024, and was then… pic.twitter.com/X2V7UdoG7o
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα