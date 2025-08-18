Αντετοκούνμπο: Διαθέσιμος για το φιλικό της Τετάρτης με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Δευτέρας
Αντετοκούνμπο: Διαθέσιμος για το φιλικό της Τετάρτης με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Δευτέρας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με την «γαλανόλευκη» αφού λύθηκε το θέμα με την ασφάλειά του

Αντετοκούνμπο: Διαθέσιμος για το φιλικό της Τετάρτης με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Δευτέρας
Στο παιχνίδι με την Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας το καλοκαίρι του 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. 

Το θέμα με την ασφάλεια του πρωταθλητή NBA λύθηκε και έτσι ο κόσμος που θα πάει για το Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ θα έχει την ευκαιρία να τον δει στα παιχνίδια με Λετονία (20/8, 20:00) και με την Ιταλία (22/8,20:00). 

Θυμίζουμε την επόμενη εβδομάδα (27/8) αρχίζει το Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν δεν έπαιρνε το πράσινο φως από τους Μπακς κινδύνευε να πάει χωρίς αγώνα στην Κύπρο. 

Η Εθνική συνέχισε την Δευτέρα την προετοιμασία της στο ΟΑΚΑ με τον Αντετοκούνμπο να είναι σε... τρελά κέφια. 



Οι παίκτες που συνεχίζουν προετοιμασία είναι οι:  Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα Λετονία

21/8 20.00 Λετονία Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα Ιταλία



