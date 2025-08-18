Αντετοκούνμπο: Διαθέσιμος για το φιλικό της Τετάρτης με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Δευτέρας
Αντετοκούνμπο: Διαθέσιμος για το φιλικό της Τετάρτης με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο από την προπόνηση της Δευτέρας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με την «γαλανόλευκη» αφού λύθηκε το θέμα με την ασφάλειά του
Στο παιχνίδι με την Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας το καλοκαίρι του 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Το θέμα με την ασφάλεια του πρωταθλητή NBA λύθηκε και έτσι ο κόσμος που θα πάει για το Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ θα έχει την ευκαιρία να τον δει στα παιχνίδια με Λετονία (20/8, 20:00) και με την Ιταλία (22/8,20:00).
Θυμίζουμε την επόμενη εβδομάδα (27/8) αρχίζει το Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν δεν έπαιρνε το πράσινο φως από τους Μπακς κινδύνευε να πάει χωρίς αγώνα στην Κύπρο.
Η Εθνική συνέχισε την Δευτέρα την προετοιμασία της στο ΟΑΚΑ με τον Αντετοκούνμπο να είναι σε... τρελά κέφια.
Οι παίκτες που συνεχίζουν προετοιμασία είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Το θέμα με την ασφάλεια του πρωταθλητή NBA λύθηκε και έτσι ο κόσμος που θα πάει για το Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ θα έχει την ευκαιρία να τον δει στα παιχνίδια με Λετονία (20/8, 20:00) και με την Ιταλία (22/8,20:00).
Θυμίζουμε την επόμενη εβδομάδα (27/8) αρχίζει το Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν δεν έπαιρνε το πράσινο φως από τους Μπακς κινδύνευε να πάει χωρίς αγώνα στην Κύπρο.
Η Εθνική συνέχισε την Δευτέρα την προετοιμασία της στο ΟΑΚΑ με τον Αντετοκούνμπο να είναι σε... τρελά κέφια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι παίκτες που συνεχίζουν προετοιμασία είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.
Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις
20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία
21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία
22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο
«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι
Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα