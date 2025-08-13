Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Παναθηναϊκός: Οι Γάλλοι γράφουν για συμφωνία με την Μαρσέιγ για τον Ουναΐ σε deal 10 εκατ. ευρώ
Παναθηναϊκός: Οι Γάλλοι γράφουν για συμφωνία με την Μαρσέιγ για τον Ουναΐ σε deal 10 εκατ. ευρώ
Oι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, συν άλλα 2 σε μορφή μπόνους
Λεπτομέρειες απομένουν σύμφωνα με τους Γάλλους για να ολοκληρωθεί η υπόθεση της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει σημερινό (13/8) δημοσίευμα, οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ.
Σύμφωνα με τη Sport.fr, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, συν άλλα 2 σε μορφή μπόνους, με τον 25χρονο μέσο έτοιμο να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ουναΐ είχε συμφωνήσει με το «τριφύλλι» από τις αρχές του καλοκαιριού και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες στις συζητήσεις των δυο κλαμπ για να ολοκληρωθεί τυπικά το θέμα.
Άλλωστε, φέρεται να έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις που είχε στα χέρια του, με σκοπό να φορέσει και πάλι την πράσινη φανέλα.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Σύμφωνα με τη Sport.fr, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, συν άλλα 2 σε μορφή μπόνους, με τον 25χρονο μέσο έτοιμο να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ουναΐ είχε συμφωνήσει με το «τριφύλλι» από τις αρχές του καλοκαιριού και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες στις συζητήσεις των δυο κλαμπ για να ολοκληρωθεί τυπικά το θέμα.
Άλλωστε, φέρεται να έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις που είχε στα χέρια του, με σκοπό να φορέσει και πάλι την πράσινη φανέλα.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα