Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6.29μ στη Βουδαπέστη - Βίντεο
Μόντο Ντουπλάντις Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ Βουδαπέστη

Ο Σουηδός άλτης πέρασε με την 2η τα 6.29μ και πέτυχε το 13ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Μόντο Ντουπλάντις στο επί κοντώ.

Ο σπουδαίος Σουηδός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6.29μ στη Βουδαπέστη κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 6.28μ και το είχε κάνει στις 15 Ιουνίου στη Στοκχόλμη. 




Αυτό είναι το 13ο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος πέτυχε το πρώτο του το 2020.  Ο Σουηδός πέρασε τα 6.11μ και αφού άφησε 2ο τον Εμμανουήλ Καραλή πήγε τον πήχη στα 6.29μ με στόχο να "σπάσει" το παγκόσμιο ρεκόρ. 




Τα κατάφερε με την 2η και συνεχίζει να γράφει ιστορία! 

Μετά το ρεκόρ έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν οι συναθλητές του και φυσικά ο Εμμανουήλ Καραλής με τον οποίο είναι για 10 και πλέον χρόνια φίλοι.





