Τίτλοι τέλους για Φορτούνη και Ολυμπιακό - Το μήνυμα του Μαρινάκη: Πάντα μια θέση στο λιμάνι της καρδιάς μας - Βίντεο

Σε ευχαριστούμε για όλα οσα ζήσαμε και κατακτήσαμε μαζι Αρχηγέ! Για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού Κώστα 🔴⚪️❤️ / Thank you for all the special moments and everything we conquered together Captain! Forever a member of the Olympiacos family Kostas 🔴⚪️❤️ #Olympiacos… pic.twitter.com/MdZpjwwqpX