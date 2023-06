ΠΑΟΚ: Στο YouTube ζωντανά τα τέσσερα φιλικά στην Ολλανδία

Κλείσιμο

Ζωντανά από το επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ στο Youtube, σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου, θα μεταδοθούν και τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο «Δικέφαλος» κατά τη διάρκεια της 15νθημερης παραμονής του στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.Από την στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με κάποια από τις συνδρομητικές πλατφόρμες (Nova – Cosmote) για τα τηλεοπτικά της ομάδας, οι «ασπρόμαυροι» επέλεξαν να προχωρήσουν σε δική τους παραγωγή των φιλικών αγώνων.Τα τρία από τα τέσσερα φιλικά θα διεξαχθούν επί ολλανδικού εδάφους, ενώ το τελευταίο με αντίπαλο τη Βέστερλο στην έδρα της Βελγικής ομάδας, μιάμιση ώρα απόσταση από τη «βάση» του «Δικεφάλου» στο Τέχελεν.05.07, 19:30 (ώρα Ελλάδας)ΠΑΟΚ Vs Στεάουα08.07, 17:00 (ώρα Ελλάδας)ΠΑΟΚ Vs Γκόου Αχέντ Ιγκλς12.07, 19:00 (ώρα Ελλάδας)ΠΑΟΚ Vs Γκενκ16.07, 17:00 (ώρα Ελλάδας)ΠΑΟΚ Vs ΒέστερλοΠηγή: