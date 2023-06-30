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Ρωσία: Γυναίκα ξυλοκόπησε νεαρή που πήγε για μπάνιο στον Βόλγα επειδή θεώρησε προκλητικό το μαγιό της
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ξυλοδαρμός Μαγιό

Ρωσία: Γυναίκα ξυλοκόπησε νεαρή που πήγε για μπάνιο στον Βόλγα επειδή θεώρησε προκλητικό το μαγιό της

Το θύμα της επίθεσης υπέστη διάσειση και του τοποθετήθηκε νάρθηκας

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Με διάσειση και νάρθηκα κατέληξε μια νεαρή κοπέλα στη Ρωσία όταν δέχθηκε άγρια επίθεση απο μια άλλη γυναίκα ενώ είχε πάει για μπάνιο στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης αιτία της επίθεσης αποτέλεσε το γεγονός οτι η δράστης φέρεται να θεώρησε προκλητικό το μαγιό που φορούσε η νεαρή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η γυναίκα, η οποία επίσης φορούσε μαγιό, γρονθοκόπησε την κοπέλα και στη συνέχεια την έπιασε από τα μαλλία και την έριξε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο



Εκτός από την πρώτη γυναίκα στην επίθεση κατά της νεαρής συμμετείχε και άλλη μια κυρία η οποία κλώτσησε το ακίνητο από την πτώση στο έδαφος θύμα χωρίς κανείς από τους παριστάμενους να κάνει κάτι για να σταματήσει τον ξυλοδαρμό.

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Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δύο γυναικών που πρωταγωνίστησαν στον ξυλοδαρμό με το θύμα να έχει υποβάλει μήνυση σε βάρος τους.

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