Ρωσία: Γυναίκα ξυλοκόπησε νεαρή που πήγε για μπάνιο στον Βόλγα επειδή θεώρησε προκλητικό το μαγιό της

🤣На пляже ярославля (рашка) агрессивная тетка с разбегу дала в голову девушке за слишком откровенный купальник и отказ прикрыть полотенцем ягодицы.



У потерпевшей от такого прилета скреп теперь сотрясение мозга.



В стране водки и говна без изменений 🤷‍♂️ pic.twitter.com/YRBy8ZaJuA