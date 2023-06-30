Ρωσία: Γυναίκα ξυλοκόπησε νεαρή που πήγε για μπάνιο στον Βόλγα επειδή θεώρησε προκλητικό το μαγιό της

Να τι συνέβαινε στον κόσμο όταν η Amita εξελισσόταν, έκανε βήματα προόδου, κέρδιζε την αγάπη του κόσμου και άλλαζε τη σχέση μας με τα φρούτα και την υγιεινή διατροφή.
🤣На пляже ярославля (рашка) агрессивная тетка с разбегу дала в голову девушке за слишком откровенный купальник и отказ прикрыть полотенцем ягодицы.— 🇺🇦 Огорченный голос народа 🤬 (@ogarchenyigolos) June 30, 2023
У потерпевшей от такого прилета скреп теперь сотрясение мозга.
В стране водки и говна без изменений 🤷♂️ pic.twitter.com/YRBy8ZaJuA