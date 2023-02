Ντουπλάντις: Πήδηξε στα 6,22μ και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ

THAT world record jump from @mondohoss600 🤩



And meet director @airlavillenie breaking the record for the fastest pole vault hug in the process 👀



pic.twitter.com/kFRgoBKTzL — World Athletics (@WorldAthletics) February 25, 2023

🚨 ARRÊTEZ-TOUT !



Armand Duplantis vient de s'élever à 6,01 m ! 🔥



La barre va monter à 6,22 m 📈🤯



📺 Suivez le @AllStarPerche en 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 sur @lachainelequipe pic.twitter.com/O2WatWOaQ6 — FFAthlétisme (@FFAthletisme) February 25, 2023

Renaud's reaction to Mondo Duplantis 6.22m World Record is making me cry 😭😍😁🤩🤯 pic.twitter.com/gTVi4PEivF — James Rhodes (@James_Athletics) February 25, 2023

Ο φοβερός και τρομερός Αρμάντ Ντουπλάντις συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του στο άλμα επί κοντώ, καταρρίπτοντας για 6η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος!Ο Σουηδός που είναι γνωστός ως Μόντο, στο μίτινγκ του Κλερμόν-Φεράν της Γαλλίας, βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, υπερβαίνοντας τα 6.22μ, κάνοντας ξανά... το θαύμα του. Νωρίτερα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5.91μ, ανέβηκε μετά στα 6,01μ., άλμα που πέρασε με την πρώτη κι εξασφάλισε τη νίκη.Βλέποντας τον Αυστραλό Μάρσαλ να μην μπορεί να τον ξεπεράσει, έβαλε απευθείας τον πήχη στα 6,22μ. για να δοκιμάσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στην τρίτη του προσπάθεια τα κατάφερε κι έτσι βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την καλύτερη επίδοση στον πλανήτη.Να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ δεν θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.O Μόντο έκανε το πρώτο του παγκόσμιο ρεκόρ τον Φεβρουάριο του 2020 στο Τορούν όταν πήδηξε στα 6,17μ και μια εβδομάδα αργότερα στη Γλασκώβη ανέβηκε στα 6,18μ. Δύο χρόνια μετά έφτασε στα 6,19μ στο Βελιγράδι και μετά από 13 ημέρες στα 6,20μ στην ίδια πόλη.Το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ ήταν τα 6,21μ στο Όρεγκον (24/7/22).O «Τσάρος των αιθέρων» Σεργκέι Μπούμπκα στη δεκαετία του '80 και 90' είχε καταρρίψει 35 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ σε ανοιχτό (17) και κλειστό (18) στίβο. Ο Ντουπλάντις πήδηξε για 60η φορά στην καριέρα του πάνω από τα 6μ και είναι μόλις 23 ετών.Θυμίζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο!

