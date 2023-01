United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έστειλαν την Ελλάδα στους «4»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpjigt8ycwoh)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpjhrtc6wy35)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpjhq1at7tix)

Fans are on the edge of their seats in Perth, as Team Greece and Team Croatia battle for City Final glory#UnitedCup pic.twitter.com/EBNARoPKxz