Το NBA ξεκινά με έναν Έλληνα στην κορυφή του πλανήτη!

21 Ιουλίου 2021, ξημερώματα σε αυτήν τη γωνιά της Μεσογείου. Στις τηλεοράσεις κυριαρχεί η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκαμωμένου και κλαμένου στην άκρη του παρκέ στο Fiserv Forum. Όχι, δεν θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, ή τον πατέρα του που χάθηκε άδοξα, πριν ζήσει την εκτόξευση του γιου του. Κλαίει από χαρά, γιατί μόλις είχε κατακτήσει τον κόσμο! Οι Μιλγουόκι Μπακς, η δική του ομάδα, στην πόλη που αγάπησε και αγαπήθηκε, στέφθηκαν Πρωταθλητές του NBA, επικρατώντας των Σανς με 4-2.Λίγο αργότερα, ο Άνταμ Σίλβερ θα μπορούσε απλά να του… χαρίσει τα κλειδιά της λίγκας, αλλά αντ’ αυτού, του απένειμε και το βραβείο του MVP των τελικών! Κάπως έτσι, ο Greek Freak έχει αναδειχθεί ήδη All Star, Καλύτερος Αμυντικός της χρονιάς, Πολυτιμότερος της Κανονικής περιόδου, Πολυτιμότερος των τελικών και φυσικά Πρωταθλητής! Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από το Forbes, είναι ο 4ος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο NBA, με συνολικές απολαβές ύψους 80.3 εκατομμυρίων δολαρίων.Ο ίδιος δεν είπε μεγάλα λόγια το καλοκαίρι, ούτε γέμισε τα tabloids με υπερφίαλες δηλώσεις για το repeat. Ήρθε στην Ελλάδα και τον είδαμε να δουλεύει το σώμα του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δηλώνοντας με κάθε τρόπο πως παραμένει «πεινασμένος» για νέες προκλήσεις, νέες μάχες, νέες νίκες.Από την πλευρά τους, οι Μπακς έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο που μπορεί πια να λέει πως στέκεται σαν ίσος προς ίσο με τον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ, χαρίζοντας στο Γουισκόνσιν ένα δαχτυλίδι που το περίμεναν μισό αιώνα οι φίλοι της ομάδας. Το ρόστερ υπέστη ελάχιστες αλλαγές, με τον Πι Τζέι Τάκερ να αποχωρεί, και τους Τζορτζ Χιλ, Γκρέισον Άλεν να προστίθενται.Στη θέση του φυσικά έμεινε και ο κόουτς Μπουντενχόλζερ, εξαργυρώνοντας την κατάκτηση του Πρωταθλήματος με ένα νέο συμβόλαιο. O coach bud πέρασε κι αυτός περιόδους αμφισβήτησης, ωστόσο, την τελευταία τριετία καμία ομάδα στο NBA δεν έχει καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περιόδο από τους δικούς του Μπακς (162-65, 74%), αλλά και τις περισσότερες νίκες στην post season (31)!Δημιούργησαν μια super team πέρσι, με τους Ίρβινγκ, Ντουράντ και Χάρντεν να συνιστούν μια από τις πιο ταλαντούχες επιθετικές τριάδες που πάτησαν ποτέ στα παρκέ του «μαγικού κόσμου». Εν τέλει, οι Νετς έκαναν μια μεγαλειώδη… τρύπα στο νερό, πίνοντας το πικρό ποτήρι του αποκλεισμού από τους Μπακς στον δεύτερο γύρο των playoffs. Ως ελαφρυντικό, προφανώς και λογίζεται το γεγονός ότι χτυπήθηκαν ανελέητα από τραυματισμούς. Φέτος, Ντουράντ και Χάρντεν θα κρατούν την μπαγκέτα, συνεπικουρούμενοι από τους Μπλέικ Γκρίφιν, Πάτι Μιλς, Λαμάρκους Όλντριτζ και Πολ Μίλσαπ. Προς το παρόν, δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος αρνείται να ακολουθήσει τα πρωτόκολλα του Covid – 19, θέτοντας εαυτόν εκτός ομάδας! Στην πρεμιέρα τους, οι Νετς θα αντιμετωπίσουν τους Πρωταθλητές Μπακς, στο πρώτο μεγάλο crash test της χρονιάς! Είναι ικανοί να κοιτάξουν στα μάτια τα «ελάφια», ακόμα και χωρίς τον Ίρβινγκ στο παρκέ;Όταν ο Πίτερ Τζάκσον ολοκλήρωνε την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ταινία «Η Επιστροφή του Βασιλιά», σίγουρα στο μυαλό του δεν είχε τους… Λος Άντζελες Λέικερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!Ο πολύπειρος σούπερ σταρ, μπορεί να βαδίζει αισίως στο 37ο έτος της ηλικίας του, αλλά παραμένει ένα από τα… Alpha Males της λίγκας, αναζητώντας την επιστροφή στην κορυφή μετά από μια διετία. Πέρσι, οδήγησε τους Λέικερς ως τα playoffs, αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είδε τραυματισμούς να τον αφήνουν μεγάλα διαστήματα εκτός δράσης.Το καλοκαίρι, ο «βασιλιάς» και η διοίκηση των «λιμνανθρώπων» πρόσθεσαν υπερβολικά… πολλή εμπειρία στο ρόστερ, προσθέτοντας τους Ντουάιτ Χάουαρντ, Ραζόν Ρόντο, Καρμέλο Άντονι και Ράσελ Γουέστμπρουκ! Μαζί με τον ΛεΜπρόν, τον Άντονι Ντέιβις, στο ρόστερ «συναθροίζονται» έξι μελλοντικοί Hall Of Famers, αλλά τα 31,8 έτη του μέσου όρου ηλικίας της ομάδας δημιουργούν ερωτηματικά για το κατά πόσο θα καταφέρουν όλοι τους να φτάσουν υγιείς στη γραμμή του τερματισμού τον Ιούνιο!Μετρώντας αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, πλην των τριών φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ουκ ολίγες ομάδες μπορούν να θεωρηθούν «σφετεριστές του θρόνου»!Πρώτοι και καλύτεροι οι Σανς, η ομάδα που έφτασε ως τους τελικούς πέρσι, διαλύοντας όλα τα προγνωστικά, στην άκρως ανταγωνιστική Δύση. Ο Κρις Πολ παρέμεινε κάτοικος Αριζόνα και οι «ήλιοι» μοιάζουν παρομοίως ανταγωνιστικοί με πέρσι, προσθέτοντας στη μηχανή τους τον πολύπειρο Τζαβέιλ ΜακΓκι και τον Έλφριντ Πέιτον.Πίσω τους, ακολουθούν οι Τζαζ, με την ομάδα του Σολτ Λέικ, να ονειρεύεται τα μεγαλεία που έζησε η πόλη στη δεκαετία που μεσουρανούσαν ο Μαλόουν και ο Στόκτον. Τα τελευταία χρόνια παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο, αλλά απέχουν από τα τελευταία στάδια των playoffs. Το 2021, θα γιορτάσουν την επιστροφή του σκόρερ, Μάικ Κόνλεϊ, ενώ κάτω από το καλάθι διαθέτουν ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα ψηλών, με τον Ρούντι Γκομπέρ να πλαισιώνεται από τον Χασάν Γουάιτσαϊντ.Στην Ανατολή, η Φιλαδέλφεια έζησε το δικό της θρίλερ με τον Μπεν Σίμονς, ο οποίος θεωρήθηκε -περίπου- αποκλειστικός υπεύθυνος για τον αποκλεισμό της ομάδας από τα περσινά playoffs, παρά το γεγονός ότι οι Σίξερς είχαν το καλύτερο ρεκόρ στην περιφέρεια. 