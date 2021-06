Άρωμα 2004 στο EuroHouse!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι πρωταγωνιστές της μεγαλύτερης επιτυχίας του ελληνικού αθλητισμού απόλαυσαν την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Euro 2020 μεταξύ Ιταλίας-Ελβετίας, ενώ αναπόλησαν τις θρυλικές στιγμές που μας χάρισαν το 2004 και επανέφεραν στο μυαλό μας αριστοτεχνικά στιγμιότυπα, όπως:• το γκολ του Ζήση Βρύζα κόντρα στην Ρωσία, που χάρισε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα την πρόκριση στα προημιτελικά• το μονοκόματο σουτ του Γιώργου Καραγκούνη που… πάγωσε το «Ντραγκάο» και άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος• τη μαεστρική εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπασινά στο γκολ που χάρισε στην Ελλάδα το τρόπαιο• τη… συστημένη σέντρα του Βασίλη Τσιάρτα για το κεφάλι του Τραϊανού Δέλλα στο «αργυρό» γκολ απέναντι στην Τσεχία που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό, και φυσικά• τη χρυσή εποχή του Όττο Ρεχάγκελ, μέσα από τις ιστορίες που μοιράστηκε ο Κώστας Χαλκιάς, που έζησε όλη την πορεία της Εθνικής, από το 2001 έως την απόλυτη καταξίωση με την κατάκτηση του τροπαίου «Ανρί Ντελονέ» την 4η Ιουλίου 2004.Στην παρέα τους βρέθηκαν και οι δημοσιογράφοι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Σωτήρης Κωσταβάρας και Σοφία Αλατζά, καθώς και ο αγαπημένος παρουσιαστής Σάββας Πούμπουρας, οι οποίοι μοιράστηκαν αναμνήσεις από την Πορτογαλία του 2004 και αντάλλαξαν απολαυστικές ατάκες!Στην όμορφη ατμόσφαιρα συνέβαλλε και η ιταλική φινέτσα (ποδοσφαιρική και διατροφική), με το εμφατικό 3-0 επί της Ελβετίας να βάζει τον ιδανικό επίλογο στην βραδιά.