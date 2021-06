NBA, Ουίζαρντς-Σίξερς 122-114: To 12ο «triple double» του Ουέστμπρουκ και το «ντου» του οπαδού - Δείτε βίντεο

Russell Westbrook has moved to 3rd on the #NBAPlayoffs all-time triple-double list! pic.twitter.com/YZWuvfOmIR — NBA (@NBA) June 1, 2021

A security officer tackled a fan trying to run on the court during Sixers-Wizards. 😳



🎥 @BleacherReportpic.twitter.com/pXyG2KAvfm — The Athletic (@TheAthletic) June 1, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οιέχοντας σε καλή ημέρα τους Μπιλ και Ουέστμπρουκ και εκμεταλλευόμενοι τον τραυματισμό του Εμπίιντ «φόρτσαραν» στην 3η περίοδο και κατάφεραν να λυγίσουν τουςμεμειώνοντας την σειρά σε 3-1.Για την Ουάσινγκτον ο Μπιλ είχε 27 πόντους, ο Ουέστμπρουκ 19 πόντους, 21 ριμπάουντ και 14 ασίστ.Ο άσος των Ουίζαρντς βρέθηκε στην 3η θέση της λίστας με τα περισσότερα «triple double» στα πλέι οφ, στην ιστορία του, με 12. Πρώτος είναι ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον με 30 ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι στην δεύτερη θέση με 28.Από την Φιλαδέλφεια ο Χάρις είχε 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Μάξει 15 πόντους, ο Χιλ 14 πόντους.Ωστόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα συνέβη κάτι που δεν συνηθίζεται στο ΝΒΑ. Ένας οπαδός των γηπεδούχων επιχείρησε να εισβάλει στο παρκέ στη διάρκεια της τρίτης περιόδου του αγώνα. Υπολόγιζε όμως χωρίς τον... σεκιούριτι, ο οποίος με τάκλιν που παραπέμπει σε αμερικανικό ποδόσφαιρο, τον «αφόπλισε», ρίχνοντάς τον στο παρκέ.Αυτό το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά το... λούσιμο με ποπ κορν στον Ουέστμπρουκ, το φτύσιμο στον Τρε Γιανγκ και τη ρίψη μπουκαλιού στον Κάιρι Ίρβινγκ και, όπως είναι σαφές, προβληματίζει τους ανθρώπους της Λίγκας για τα απανωτά φαινόμενα ανάρμοστης συμπεριφοράς από φιλάθλους28-31, 60-61, 92-80, 122-114.