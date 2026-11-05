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Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καταποντίστηκε ο Τούρκος
Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καταποντίστηκε ο Τούρκος
Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν έλαβε 12 θετικές ψήφους στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία στον ΟΗΕ, ενώ κατά πόδας δείχνει να την ακολουθεί ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι με 9 θετικές ψήφους
Προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες δείχνει να έχει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν που ενίσχυσε το προβάδισμά της στην άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Η Κοσταρικανή υποψήφια που στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία έλαβε 12 ψήφους ενθάρρυνσης και 3 αποθάρρυνσης, ακολουθείται από τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, νυν Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος έλαβε 9 ψήφους ενθάρρυνσης και 4 αποθάρρυνσης.
Σημειώνεται ότι ο Τούρκος υποψήφιος, Φεριντούν Σινιρλίογλου, καταποντίστηκε λαμβάνοντας μόλις 3 ψήφους ενθάρρυνσης και 8 αποθάρρυνσης ενώ πήρε και 4 λευκά.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γκρίνσπαν: 12-3-0
Γκρόσι: 9-4-2
Μπίρκετ: 8-5-2
Λάνα: 7-6-2
Σινιρλίογλου: 3-8-4
Ολάρα: 4-9-2
Η Κοσταρικανή υποψήφια που στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία έλαβε 12 ψήφους ενθάρρυνσης και 3 αποθάρρυνσης, ακολουθείται από τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, νυν Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος έλαβε 9 ψήφους ενθάρρυνσης και 4 αποθάρρυνσης.
Σημειώνεται ότι ο Τούρκος υποψήφιος, Φεριντούν Σινιρλίογλου, καταποντίστηκε λαμβάνοντας μόλις 3 ψήφους ενθάρρυνσης και 8 αποθάρρυνσης ενώ πήρε και 4 λευκά.
UN Security Council 8th straw-poll results for selection of next UN chief: Rebeca Grynspan 12 encourage, 3 discourage, 0 no opinion Rafael Grossi 9-4-2 Carolyn Rodrigues Birkett 8-5-2 Lana Nusseibeh 7-6-2 Feridun Sinirlioglu 3-8-4— PassBlue (@pass_blue) November 5, 2026
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γκρίνσπαν: 12-3-0
Γκρόσι: 9-4-2
Μπίρκετ: 8-5-2
Λάνα: 7-6-2
Σινιρλίογλου: 3-8-4
Ολάρα: 4-9-2
Εσπινόζα: 3-10-2
Μπάκι: 1-14-0
Μπάκι: 1-14-0
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