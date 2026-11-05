Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καταποντίστηκε ο Τούρκος
ΚΟΣΜΟΣ
ΟΗΕ Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καταποντίστηκε ο Τούρκος

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν έλαβε 12 θετικές ψήφους στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία στον ΟΗΕ, ενώ κατά πόδας δείχνει να την ακολουθεί ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι με 9 θετικές ψήφους

Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καταποντίστηκε ο Τούρκος
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Προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες δείχνει να έχει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν που ενίσχυσε το προβάδισμά της στην άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η Κοσταρικανή υποψήφια που στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία έλαβε 12 ψήφους ενθάρρυνσης και 3 αποθάρρυνσης, ακολουθείται από τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, νυν Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος έλαβε 9 ψήφους ενθάρρυνσης και 4 αποθάρρυνσης.

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος υποψήφιος, Φεριντούν Σινιρλίογλου, καταποντίστηκε λαμβάνοντας μόλις 3 ψήφους ενθάρρυνσης και 8 αποθάρρυνσης ενώ πήρε και 4 λευκά. 


Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Γκρίνσπαν: 12-3-0
Γκρόσι: 9-4-2
Κλείσιμο
Μπίρκετ: 8-5-2
Λάνα: 7-6-2
Σινιρλίογλου: 3-8-4
Ολάρα: 4-9-2
Εσπινόζα: 3-10-2
Μπάκι: 1-14-0
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