Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας χαιρετώντας ναζιστικά, βίντεο

05.11.2026, Panathinaikos🇬🇷 - CSKA Sofia🇧🇬, CSKA Sofia in Athens Info CSKA Sofia: we came on the day of the match, we managed to make contact with some member of Panatinaikos groups, but unfortunately at some point they stopped answering our phone calls. We were at the top center of the city with not so many police, but anyway… After that we took the train and we were walking around the streets without any police at all, but still there was no answer, click here for more: https://t.co/14Abk3BX6O All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2026

Στην Αθήνα βρίσκονται, σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (22:00).Ανάμεσα στους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ είναι πιθανό να βρίσκονται και φίλοι της Παρτίζαν και της Στεάουα, όπως τονίζουν οι γείτονες.Σε βίντεο, πάντως, που αναρτήθηκε στο Χ, μέλη των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κέντρο της Αθήνας (νωρίτερα ήταν στο Μοναστηράκι και φώναζαν συνθήματα της ομάδας τους) φέρονται να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ, να φωνάζουν «sieg heil» και να χαιρετούν ναζιστικά.Νωρίτερα, οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Μοναστηρακίου, όπου τραγουδούσαν συνθήματα για την ομάδα τους, ενόψει της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο.