Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας χαιρετώντας ναζιστικά, βίντεο
SPORTS
ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός Conference League

Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας χαιρετώντας ναζιστικά, βίντεο

Βούλγαροι οπαδοί υμνούσαν τον Χίτλερ και χαιρετούσαν ναζιστικά

Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας χαιρετώντας ναζιστικά, βίντεο
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Στην Αθήνα βρίσκονται, σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (22:00).

Ανάμεσα στους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ είναι πιθανό να βρίσκονται και φίλοι της Παρτίζαν και της Στεάουα, όπως τονίζουν οι γείτονες.

Σε βίντεο, πάντως, που αναρτήθηκε στο Χ, μέλη των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κέντρο της Αθήνας (νωρίτερα ήταν στο Μοναστηράκι και φώναζαν συνθήματα της ομάδας τους) φέρονται να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ, να φωνάζουν «sieg heil» και να χαιρετούν ναζιστικά.

Νωρίτερα, οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Μοναστηρακίου, όπου τραγουδούσαν συνθήματα για την ομάδα τους, ενόψει της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο.

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