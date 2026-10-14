Ανδρουλάκης: Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος - Πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση για Γκιλφόιλ

«Αν είμαστε πρώτοι, η ΝΔ θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος»